Türkiye'de geçen yıl hane başına ortalama doğalgaz tüketimi 2 bin 581 metreküple en fazla Ardahan'da, 648 metreküple en az Antalya'da gerçekleşti.

DOĞALGAZ TÜKETİMİ 8 OCAK'TA REKOR KIRDI



Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) "2018 Yılı DoğalGaz Dağıtım Sektörü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, 2018'de Türkiye'de hane başına ortalama doğalgaz tüketimi 905 metreküpü buldu.



Bu çerçevede, Türkiye'de geçen yıl toplam doğalgaz tüketimi de 48,9 milyar metreküp oldu.



Türkiye'de 2018'de son 48 yılın en yüksek sıcaklık ortalamaları gerçekleşti. Hava sıcaklıkları nedeniyle 2018'in eylül ve aralık ayları dışında tüm aylarda konutlarda tüketim bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı.



Konutlarda kış aylarında tüketim, bir önceki yıla göre yüzde 15 gerileyerek 6,5 milyar metreküpe düştü.



Hane başına gaz tüketimi geçen yıl 2017'ye kıyasla ortalama yüzde 13 azaldı. Hane başı ortalama tüketimin en fazla olduğu il 2 bin 581 metreküple Ardahan oldu. Hane başı en az tüketim ise 648 metreküple Antalya'da gerçekleşti.



Geçen yıl, Ankara'da hane başı doğalgaz tüketimi 981 metreküp hesaplanırken, İstanbul'da 875, İzmir'de ise 818 metreküp oldu.



DOĞALGAZDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ AZALIYOR



Rapora göre, geçen yıl Türkiye'de elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 30'a gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesine indi.



Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz miktarı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12 azalarak 18 milyar metreküp oldu.



Türkiye'de doğalgaz abone sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 15 milyon 400 bin 892'ye ulaştı. Abone sayısının yüzde 96'sını konut aboneleri oluşturdu.



Bu yıl yaklaşık 1 milyon yeni abonenin daha doğalgaz kullanması hedefleniyor.

DOĞALGAZ KULLANAN DAHA AZ ÖDEDİ

Rapora göre, doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından 2018 sonu itibarıyla toplam 30 milyar lira şebeke yatırımı gerçekleştirildi. Dağıtım şirketlerince bu yıl mevcut ve yeni bölgeler için toplam 1,1 milyar lira şebeke yatırımı yapılması öngörülüyor.



Diğer taraftan, geçen yıl aboneler ortalama bir yılda bin 300 lira doğalgaz faturası ödedi. Böylece, doğalgazla ısınan konutlar, kömürle ısınanlara göre ortalama 690 lira, elektrikle ısınan konutlara göre de ortalama 3 bin 360 lira daha az fatura ödemiş oldu.



Geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 80'ini doğalgaza erişebilir hale geldi. Toplam 15 milyon konutta doğalgazın tercih edilmesi sayesinde, ülke ekonomisinde de yaklaşık 10,2 milyar lira tasarruf sağlandı.

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