Hareketlilik devam ediyor! Bugün altın ne kadar? 8 Ağustos son dakika gram altın fiyatı
Yatırımcı altının anlık olarak fiyatındaki iniş çıkışları takip ediyor. Haftanın son gününe yükselişle başlayan altının gramı 4.442 TL satış fiyatı ile açılış yaptı. Çeyrek altın ise 7.291 TL satış fiyatına sahip. 8 Ağustos altın alış ve satış fiyatlarında son durum nedir? İşte, canlı altın fiyatları...
Altın piyasası büyük bir kesimin gündeminde bulunuyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın, Cumhuriyet altını gibi altının tüm kategorilerinde anlık fiyat değişimleri yaşanıyor. 8 Ağustos gram ne kadar? Altın fiyatlarında son durum...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (8 AĞUSTOS)
Gram altın
Alış fiyatı: 4.443 TL
Satış fiyatı: 4.443 TL
Önceki kapanış: 4.434 TL
Çeyrek altın
Alış fiyatı: 7.227 TL
Satış fiyatı: 7.291 TL
Önceki kapanış: 7.286 TL
Yarım altın
Alış fiyatı: 14.455 TL
Satış fiyatı: 14.583 TL
Önceki kapanış: 14.572 TL
Tam altın
Alış fiyatı: 28.322 TL
Satış fiyatı: 28.880 TL
Önceki kapanış: 28.793 TL
Ata altın
Alış fiyatı: 29.193 TL
Satış fiyatı: 29.929 TL
Önceki kapanış: 29.853 TL
Reşat altın
Alış fiyatı: 28.846 TL
Satış fiyatı: 29.057 TL
Önceki kapanış: 29.011 TL
Cumhuriyet altını
Alış fiyatı: 28.819 TL
Satış fiyatı: 29.030 TL
Önceki kapanış: 29.011 TL
ONS altın
Alış fiyatı: 3.394 USD
Satış fiyatı: 3.394 USD
Önceki kapanış: 3.396 USD
