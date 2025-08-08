Hareketlilik devam ediyor! Bugün altın ne kadar? 8 Ağustos son dakika gram altın fiyatı

Yatırımcı altının anlık olarak fiyatındaki iniş çıkışları takip ediyor. Haftanın son gününe yükselişle başlayan altının gramı 4.442 TL satış fiyatı ile açılış yaptı. Çeyrek altın ise 7.291 TL satış fiyatına sahip. 8 Ağustos altın alış ve satış fiyatlarında son durum nedir? İşte, canlı altın fiyatları...

Altın piyasası büyük bir kesimin gündeminde bulunuyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın, Cumhuriyet altını gibi altının tüm kategorilerinde anlık fiyat değişimleri yaşanıyor. 8 Ağustos gram ne kadar? Altın fiyatlarında son durum...

GÜNCEL (8 AĞUSTOS)

Gram altın

Alış fiyatı: 4.443 TL

Satış fiyatı: 4.443 TL

Önceki kapanış: 4.434 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.227 TL

Satış fiyatı: 7.291 TL

Önceki kapanış: 7.286 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.455 TL

Satış fiyatı: 14.583 TL

Önceki kapanış: 14.572 TL

Tam altın

Alış fiyatı: 28.322 TL

Satış fiyatı: 28.880 TL

Önceki kapanış: 28.793 TL

Ata altın

Alış fiyatı: 29.193 TL

Satış fiyatı: 29.929 TL

Önceki kapanış: 29.853 TL

Reşat altın

Alış fiyatı: 28.846 TL

Satış fiyatı: 29.057 TL

Önceki kapanış: 29.011 TL

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 28.819 TL

Satış fiyatı: 29.030 TL

Önceki kapanış: 29.011 TL

ONS altın

Alış fiyatı: 3.394 USD

Satış fiyatı: 3.394 USD

Önceki kapanış: 3.396 USD

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI

