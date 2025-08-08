Hareketlilik devam ediyor! Bugün altın ne kadar? 8 Ağustos son dakika gram altın fiyatı

Altın piyasası büyük bir kesimin gündeminde bulunuyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın, Cumhuriyet altını gibi altının tüm kategorilerinde anlık fiyat değişimleri yaşanıyor. 8 Ağustos gram ne kadar? Altın fiyatlarında son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (8 AĞUSTOS)

Gram altın



Alış fiyatı: 4.443 TL



Satış fiyatı: 4.443 TL



Önceki kapanış: 4.434 TL



Çeyrek altın



Alış fiyatı: 7.227 TL



Satış fiyatı: 7.291 TL



Önceki kapanış: 7.286 TL



Yarım altın



Alış fiyatı: 14.455 TL



Satış fiyatı: 14.583 TL



Önceki kapanış: 14.572 TL



Tam altın



Alış fiyatı: 28.322 TL



Satış fiyatı: 28.880 TL



Önceki kapanış: 28.793 TL



Ata altın



Alış fiyatı: 29.193 TL



Satış fiyatı: 29.929 TL



Önceki kapanış: 29.853 TL



Reşat altın



Alış fiyatı: 28.846 TL



Satış fiyatı: 29.057 TL



Önceki kapanış: 29.011 TL



Cumhuriyet altını



Alış fiyatı: 28.819 TL



Satış fiyatı: 29.030 TL



Önceki kapanış: 29.011 TL



ONS altın



Alış fiyatı: 3.394 USD



Satış fiyatı: 3.394 USD



Önceki kapanış: 3.396 USD

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI