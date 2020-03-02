Harley Davidson'un CEO'su istifa etti

Mali açıdan zor günler geçiren ikonik motosiklet üreticisi Harley Davidson'ın CEO'su Matthew Levatich'in istifa etti.

Şirketten geçtiğimiz cuma günü yayınlanan basın açıklamasında Levatich'in yöneticilik pozisyonundan istifa ettiği ve Harley'in yönetim kurulu üyeliğindeki koltuğunu da bıraktığı bilgisi paylaşıldı.



Levatich'in yokluğunda yönetim kurulu üyesi Jochen Zeitz geçici olarak bu görevi üstlenecek. Ancak uzun vadede birilerinin CEO koltuğuna oturması gerekeceği için Harley, dışarıdan bir insan kaynakları şirketiyle anlaşmış ve CEO arayışlarına girmiş bulunuyor.

Eski CEO Matthew Levatich

Zeitz tarafından yapılan açıklamada ise “Yönetim kurulu ve Matthew ile beraber Harley Davidson’a artık yeni bir liderin öncülük etmesi gerektiği noktasında kanaat getirdik” cümleleri kullanıldı.



SATIŞ RAKAMLARI DÜŞÜYOR

Bloomberg.com'un haberine göre, Harley en büyük pazarı olan ABD’de satış grafiğinin düşmesi sonucu zor günler geçiriyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri, genç neslin artık Harley Davidson modellerine pek rağbet göstermiyor oluşu.

Harley'in yeni önceliği ABD haricinde kendine bolca model satabileceği yeni bir pazar bulabilmek.



CEO'nun istifa etmesi ve yerine yeni birinin arandığı haberleri üzerine Harley Davidson'un hisselerinde yüzde 2'lik bir düşüş yaşandı.