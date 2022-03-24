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Hatemoğlu’nun 2022 Marka Yüzü Akın Akınözü oldu

Hatemoğlu, 2022 yılı marka yüzü olarak oyuncu Akın Akınözü ile anlaştı.

Haberler 24.03.2022 - 11:27

Hatemoğlu’nun 2022 Marka Yüzü Akın Akınözü oldu

Hatemoğlu tarafından işbirliği ile ilgili yapılan açıklamada markanın 100'üncü yılına yaklaştığı belirtilirken, "Marka olarak genç kalmak ve genç hissetmeye çok önem veriyoruz. Son yıllarda özellikle Y ve Z kuşağının ilgisi gün geçtikçe artıyor, gençler kendi felsefelerine uyan konforlu markaları benimsiyorlar. Akın Akınözü, eğitimi, yaşam tarzı ve hayat felsefesi ile markamızın imajına büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca müşterilerimiz arasında yaptığımız araştırmada Hatemoğlu marka yüzü olarak görülmek istenen bir isim olarak belirlenmiştir. 2022 yılında birlikte başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.

Akın Akınözü, 2022 ilkbahar yaz sezonu için fotograf anatçısı Emre Ünal ve Yönetmen Deniz Birgi ile Hatemoğlu için kamera karşısına geçti.

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