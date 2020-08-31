Hava-İş ile THY protokol imzaladı: Ücret kesintisine gidilecek

SON DAKİKA HABERİ: Hava-İş ile THY arasında yapılan protokole göre pilotların ücretinde yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35 kesintiye gidilecek. Ücret kesintisi 2021 sonuna kadar geçerli olacak. Protokole göre, işten çıkarma olmayacak.

NTV Haber 31.08.2020 - 17:42 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 17:51

Hava-İş ile THY protokol imzaladı: Ücret kesintisine gidilecek

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Pandemi sürecinin etkileri devam ederken Hava-İş ve THY arasında protokol imzalandı.

Buna göre pilotlarda yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35, diğer personelde yüzde 30 ücret kesintisine gidilecek.

2021 SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Reuters'ın haberine göre, ücret indirimi 2021 sonuna kadar geçerli olacak ancak her 6 ayda bir çalışanlar lehine gözden geçirilecek.

KAZANILMIŞ HAKLAR KORUNACAK

THY personelinin toplu iş sözleşmesi ile daha önce kazanmış olduğu diğer tüm haklar korunacak.

İŞTEN ÇIKARMA OLMAYACAK

Protokol ile THY'de işten çıkarma olmayacak, kısa çalışma ödeneği uygulanmaya devam etmeyecek, zorunlu ücretsiz izin de olmayacak.

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