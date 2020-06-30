Havacılık sektöründe binlerce kişi işten çıkarılacak

Corona virüs nedeniyle yaşanan karantina ve seyahat yasaklarından en çok etkilenen sektörlerden biri olan havacılıktan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Airbus, Air France-KLM ve Ryan air, toplamda 20 binden fazla çalışanın işine son vermeyi planlıyor.

ntv.com.tr 30.06.2020 - 18:43

Havacılık sektöründe binlerce kişi işten çıkarılacak

Havacılık sektörü üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Corona virüsün etkilerini tüm şiddetiyle hisseden havacılık sektöründe kitlesel işten çıkarma hazırlıkları yapılıyor.

Reuters'ın sendika kaynaklarına dayandırarak duyurduğu habere göre, Avrupalı uçak üreticisi Airbus yakın zamanda 15 bin civarında çalışanı ile yollarını ayıracak. Şirketin uçak üretiminin de iki yıl içinde yüzde 40 oranında düşmesi bekleniyor.

Air France-KLM de büyük bir işten çıkarma operasyonuna hazırlanıyor. Şirket 2022 sonuna kadar 6 bin 500 çalışanının işine son verecek. İşten çıkartılanların önemli bir bölümü yer hizmetlerinde çalışanlardan oluşacak.

Benzer şekilde İngiliz düşük maliyetli havayolu şirketi easyJet de İngiltere'deki pilotlarının üçte birine denk gelen 727 pilotu işten çıkarma hazırlığı yapıyor. EasyJet Mayıs ayında yaptığı açıklamada sektörde rekabetçiliğini sürdürebilmek için toplamda 4 bin 500 kişinin işine son ver vermesi gerektiğini açıklamıştı.

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