Havacılık sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacına kalıcı çözüm

Dünyanın sınırlarını ortadan kaldıran, kültürel faydalarının yanı sıra küresel ekonomiyi destekleyen en önemli ulaşım sistemlerinden biri olan havacılık, pandeminin en çok etkilediği sektörlerden biri oldu. Türkiye Sivil Havacılık Sendikası Hava-İş tarafından hazırlanan “Dünya Sivil Havacılık Sektöründe Yaşanan Kriz, Tespitler, Nedenler, Sonuçlar” başlıklı rapora göre, pandemi süresince küresel havacılık sektöründe yaklaşık 2 milyon kişi işini kaybetti. Türkiye’deki havacılık sektörü de bu olumsuzluklardan payını aldı. 2020 yılının Mart ayında başlayan kısıtlamalarla birlikte Türkiye’nin hava trafiğinde ciddi boyutlarda azalmalar yaşandı. Özel Kokpit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucusu Alper Kalelihan, pandemiyle birlikte adeta durma noktasına gelen havacılık sektörünün yeniden yükseliş trendine geçtiğini belirtti.



Havacılık sektörünün her geçen gün gelişen ve giderek büyüyen bir sektör olduğunu ifade eden Alper Kalelihan, “Tüm dünyanın rutin alışkanlıklarını ve yaşam biçimlerini değiştiren pandemi, birçok sektörü olduğu gibi havacılığı da derinden etkiledi. Yaşanan bu zor dönemin ardından hayatın normale dönmesiyle birlikte havacılık sektörü de hızlı bir şekilde ayağa kalktı. Oldukça uzun bir süre evlerine kapanan, hayallerini, planlarını ertelemek zorunda kalan insanlar, özellikle seyahat planlarını çok daha büyük bir istek ve heyecanla hayata geçirmeye başladı. Bu da pandeminin sektör üzerinde yarattığı olumsuzlukları, birçok sektöre göre çok daha hızlı bir şekilde bertaraf etti. Ancak tüm bu gelişmeler bize gösterdi ki havacılık sektörünün her dönemdeki en büyük ihtiyacı, nitelikli, eğitimli, yetkin insan kaynağı... Bu ihtiyacın da ancak çok kaliteli, uygulama odaklı, havacılık sevdasını bu sektörde kariyer yapmak isteyen genç yeteneklere aşılayan bir eğitim anlayışıyla olabileceği aşikâr” dedi.



SEKTÖRDEKİ HİZMET KALİTESİNE YÖN VERECEK NİTELİKTE BİR EĞİTİM ANLAYIŞI SUNUYOR



Özel Kokpit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü’nün onayı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün denetimleri ile 2014-2015 Öğretim yılından bu yana İngilizce eğitim vermeye başladığını ve uzman kadrosuyla sektördeki hizmet kalitesine yön verecek nitelikte bir eğitim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Alper Kalelihan, “Ege’nin ilk özel havacılık lisesi olarak, sektörün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kalifiye elemanlar yetiştirmeyi ve genç yetenekleri havacılık sektörüne kazandırmayı amaçlıyoruz. Özellikle pandeminin ardından gençlerin bu alana olan ilgisinin giderek arttığını gözlemliyoruz. Öğrencilerimiz, okuldan mezun olduktan sonra, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sınavı vererek, hava aracı bakım teknisyeni olarak çalışabildikleri gibi üniversitede havacılıkla ilgili istedikleri bölümü seçerek avantajlı bir şekilde eğitimlerine devam edebiliyor. Ayrıca öğrencilerimize, Amerika Teksas'ta bulunan US Aviation Academy’de, yaz dönemlerinde uçuş eğitimi alarak özel pilot lisansı (PPL) alabilme olanağı da sunuyoruz” dedi.



4 FARKLI BÖLÜMDE UZMAN KADROYLA EĞİTİM



Özel Kokpit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucusu Alper Kalelihan, “Uzman kadromuzla Uçak Bakım, Pilotaj, Sivil Havacılık Yer Hizmetleri ve Kabin Memurluğu olmak üzere 4 farklı bölüm ve programda eğitim veriyoruz. Hepsi birbirinden değerli nitelikte olan ve gerek kariyer gerekse eğitimin devamı açısından önemli fırsatlar sunan bu bölümlerimize, öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda yerleştirme yapıyoruz. Son dönemde en revaçta olan bölümlerimizden birisi de Uçak Bakım Bölümü. Uçak bakım teknisyenleri, tüm hava araçlarının her türlü bakım ve onarımı, montaj ve servis işlerinin yapılması aşamalarında görev yapan kişilerdir. Hava taşımacılığının güvenliği ve kalitesi açısından kritik bir öneme sahip olan bu uzmanlığa tüm dünyada giderek daha çok ihtiyaç duyuluyor” diye ifade etti.



YÜZDEN FAZLA ÜLKEYE UÇAK BAKIM HİZMETİ



Ülkemizde halihazırda 100'den fazla ülkeye uçak bakım hizmeti verildiği için bu alanda yetişen gençleri çok önemli kariyer fırsatlarının beklediğini belirten Alper Kalelihan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Mesleki-Teknik İngilizce başta olmak üzere, Uçak Temel Bilgisi, Temel Elektrik, Uçak Bakım Uygulamaları, Temel Elektronik, Aerodinamik, Uçak Yapıları ve Uygulamaları, Uçak Sistemleri ve Uygulamaları, Pistonlu Motorlar ve Uygulamaları, Elektronik Göstergeler ve Sistemleri, Gaz Türbinli Motorlar ve Uygulamaları, Uçak Göstergeleri ve Pervane gibi konularda nitelikli ve derinlemesine eğitim verdiğimiz bu programımıza, alana ilgi duyan tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Bununla birlikte, Pilotaj, Sivil Havacılık Yer Hizmetleri ve Kabin Memurluğu bölümlerimizde de, havacılık alanında kariyer yapmak isteyen genç yetenekleri çok nitelikli bir eğitimin beklediğini ifade etmek isterim.”



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun