"Havacılık sektörünün zararının karşılanması için 150-200 milyar dolar gerekecek"

Dünyada hızla yayılmaya devam eden yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle turizm ve havacılık sektöründe büyük kayıplar bekleniyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) zararın karşılanması için dünya genelinde 150-200 milyar dolarlık hükümet desteğine ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı. Öte yandan, Brüksel Havayolları tüm uçuşları iptal ettiğini duyurdu.

ntv.com.tr 17.03.2020 - 16:20 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 16:24

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Türkiye dahil 125’in üzerinde görülen yeni tip corona virüs (Covid-19), dünya genelinde 7 binin üzerinde can aldı vaka sayısı 183 bini aştı. ABD, İtalya ve İspanya’da olağanüstü hal edildi. Avrupa’da yaklaşık 200 milyon insan karantinaya alınırken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, zorunlu haller dışında 30 gün boyunca yurt dışı seyahatlerinin yasaklandığını açıkladı. Ülkeler corona virüsü önlemek adına önlemler sıklaştıkça, virüsün ekonomik bedelini turizm ve havacılık sektörü ödüyor.

HAVACILIK SEKTÖRÜ 150-200 MİLYAR DOLAR DESTEĞE İHTİYAÇ DUYACAK

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Alexandre de Juniac, hava yolu şirketlerinin zararın karşılanması için dünya genelinde hükümetler tarafından yapılacak  150-200 bin dolar arasında finansal desteğe ihtiyaç duyabileceğini söyledi. De Juniac, corona virüs krizinin havacılık endüstrisini yeniden yapılandırmaya ve şirketleri birleştirmeye yönelttiğini sözlerine ekledi.

IATA’nın tahminlerine göre, havayolu şirketleri bu yıl toplam 113 milyar dolara kadar zarar edebilir.

BRÜKSEL HAVAYOLLARI UÇUŞLARI DURDURUDU

Lutfhansa Hava Yolları’nın alt kuruluşlarından biri olan Brüksel Havayolları tüm uçuşlarını cumartesiden 19 Nisan’a kadar durdurduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, “Coronavirüs nedeniyle meydana gelen olağanüstü şartlar, bizi uçuşlarımızı geçiçi olarak durdurmaya zorladı. Yolcularımıza seyahatlerini yeniden planlanlamalarına olarak tanıyacağız” denildi.

Latin Amerika’nın en büyük havayolu firması LATAM uluslararası uçuşlarının yüzde 90’ını durdurduğunu duyurdu.

Daha önce Latin Amerika’nın en büyük havayolu firması LATAM de uluslararası uçuşlarının yüzde 90’ını durdurduğunu açıklamıştı.

CORONA VİRÜS İÇİN AŞI ÇALIŞMALRI NE DURUMDA?

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