Havayolu şirketlerinin çılgın hedefi: 449 milyar litre!

Havayolu şirketleri için 2050'ye kadar üretilmesi gereken sürdürülebilir jet yakıtı miktarı 449 milyar litre. 2019’da üretilen geleneksel jet yakıtı miktarı küresel bazda 431 milyar litre seviyesindeydi. 2020 yılında havayolu şirketlerinin uçuş kısıtlamaları nedeniyle aldığı darbe bu talebi 236 milyar litreye kadar düşürdü. Fakat 2021 ile birlikte kalkmaya başlayan kısıtlamalarla bu talep yeniden yükselişe geçti.



Dolayısıyla havacılık endüstrisi şu anda ortaya konulan 449 milyar litrelik sürdürülebilir jet yakıtı hedefinin gerçekçi olup olmadığını tartışıyor. Çünkü makul fiyatlı daha fazla sürdürülebilir havayolu yakıtının arzında yetersizlik var.



SAF NEDİR?



Sürdürülebilir havayolu yakıtı (SAF), petrol yerine sürdürülebilir kaynaklardan üretilen havayolu yakıtına verilen isim. Halihazırda biyokütle, hayvansal yağlar, sıvı yağlar, gresler ve alkolden (yani etanol) SAF üretimi yapılıyor ve ticari havacılıkta kullanım için dokuz adet alternatif jet yakıtı sertifikalandırılmış durumda.



Nükleer, güneş ve rüzgar santralleri ve elektrikli araçlar gibi alternatif teknolojileri kullanabilen karayolu taşımacılığı ile karşılaştırıldığında, havacılık endüstrisi için henüz böyle bir çözüm mevcut değil. Dolayısıyla sürdürülebilir havacılık yakıtları, "karbondan arındırılması zor" havacılık endüstrisi açısından iklim etkisini azaltmak için şu anda mevcut olan en iyi çözüm. 2021'de havacılıktan kaynaklanan küresel karbon emisyonları tüm CO2 emisyonlarının yüzde 2-3'ünü oluşturuyordu. Havacılık endüstrisinin geneli ise küresel ısınmanın yüzde 3.5'ini tek başına üstleniyor. Eğer havayolu endüstrisinde bir değişim gerçekleşmezse artan büyümeyle beraber küresel uçak CO2 emisyonlarının 2050’de üç katına çıkacağı tahmin ediliyor.