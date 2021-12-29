Hazine Bakanı Nebati'den döviz kuru açıklaması: Her şey kontrol altında

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;



Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında. Yavaş yavaş kendisini dengeleyeceği yere gelecek

Ben zarar eden bütün vatandaşlara açık çağrıda bulunuyorum: Kim ki döviz gidiyor, kendinize tedbir alın ve adımlarınızı atın diyorsa dava açın. Bunlar sizi yanlış şeye yönlendirdiler.



(Kur Korumalı TL mevduatı) Küçük yatırımcıları korumak üzerine yapıldı.

(Kur korumalı TL mevduata katılım) Bugün 51 milyar lira. Bireysellerin döviz mevduatı 169 milyar dolardan 162 milyar dolara düşmüş durumda.