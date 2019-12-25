Hazine ortaklığıyla Birleşik İpotek Finansmanı şirketi kuruluyor

Gelişmiş ekonomilerde uzun vadeli ve düşük faizli borçlanmaları desteklemek için kurulan Kamu Destekli İpotek Finansmanı Şirketi, Türkiye'de de hayata geçiyor. Hazine, kurulacak Birleşik İpotek Finansmanı Anonim Şirketi'ne ortak olacak, sermaye desteği verecek.

hazinevemaliyebakanlığı1.jpg

Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, Hazine tarafından Birleşik İpotek Finansmanı AŞ'ye yüzde 5 oranında iştirak edilmesi ve 500 bin lira kuruluş sermayesi aktarılması uygun görüldü.

Kuruluş sermayesi kapsamında söz konusu şirkete yapılacak aktarımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Hazineye ait hisselerden kaynaklanan paydaşlık haklarını kullanmaya, yeni paylar devralmaya veya payları devretmeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...