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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;



Türkiye ekonomisi, Ağustos ayında bu yana çok önemli adımlar attı. Türkiye ekonomisi dengelenme süreci. 2019 hedefleri olumlu cereyan ediyor. 2019 hızlı bir seçim maratonuyla başladı. Dengelenme süreci beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Her anlamda teyakkuzda olmak gerekir. Bölgemiz zor bir dönemden geçiyor. Tansiyonu yukarı çıkarmaya yönelik eylemlere şahit olduk.

(Piyasadaki son gelişmeler) Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş diye bir haber çıktı. Dün Bankalar Birliği bununla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi. Süreç bugünden itibaren normalize oldu. Borsa bugün dengeli bir gün geçirdi. Dengelenme süreci normal bir şekilde seyrediyor. Türkiye güçlü bir bilanço dönemiyle devam edecek.

Türkiye'nin bu süreçte iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum.

(Seçimden sonra ekonomi) 8 Nisan haftasında genel bir çerçeve açıklayacağız. Bankacılıkta güçlü bir yapı var. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız. Vakit kaybetmeden ekonomimizi daha ileriye taşıyacağız.