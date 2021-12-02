Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Öncelik yüksek faiz olmayacak

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görevi Lütfi Elvan'dan devraldı.

Bakan Elvan yaptığı konuşmada, "Kamu maliyesi alanında tüm giderlerimizi gelirlerimizi oluşabilecek riskleri gözden geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelirlerimizi artırıcı giderlerimizi azaltıcı önlemler aldık. Ekip ruhundan vazgeçmedik. Görev süremizde çok önemli adımlar attık. Mali disiplinden asla vazgeçmedik. Borçlanma açısından başarılı bir yıl geçirdik.



Yüksek büyüme performansına rağmen cari dengede önemli iyileşmeler sağladık" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ YÜKSEK FAİZ OLMAYACAK"



Törende konuşan Nurettin Nebati ise şunları söyledi;

"Büyük bir sorumluluk gerekiyor, bu sorumluluğu gece yarısı itibari ile aldık. Hazine ve Maliye Bankalığı Türkiye'nin çok önemli bir merkezi. Böylesi merkezse işlerimizi yapmaya gayret edeceğiz.

Ülkemiz için, milletimizin için inşallah hayırlara vesile olacak bir devir teslim yapıyoruz. Önemli olan yaptığımız hizmetler ve akşam başımızı yastığa rahat koyabilmek. Herkesin alın terinin sürekli aktığı ve akıl terinin döküldüğü bir merkezdeyiz. En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım ve istihdam olacak. Öngörülebilir bir ekonominin anlam kazandığı adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya konulduğu süreci yaşayacağız."