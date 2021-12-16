Hazine ve Maliye Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, asgari ücrette yapılacak artışta.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda dördüncü ve son toplantıyı gerçekleştiriyor.

Kararın öğleden sonra duyurulması bekleniyor.

BAKAN NEBATİ: ENFLASYON KARŞISINDA EZDİRİLMEYEN BİR ORAN GÖRECEĞİZ

Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacağını belirterek şunları söyledi:

''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen, bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız.

Türkiye'de asgari ücretle geçinenler dahil olmak üzere bütün maaşlılar her türlü, sağlık başta olmak üzere imkanlarından faydalanarak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Onlara ilişkin olarak da geçmişten bugüne yapılan her türlü iyileştirme pozitif yönde devam etmiş enflasyonun çok çok üzerindedir.''

