Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan corona virüs fırsatçılarına yakın takip

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, "Corona virüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VIMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı 12.03.2020 - 16:17 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 16:21

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddialarına ilişkin şikayetleri almak üzere "VİMER-189" ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini hatta iletebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılarla ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

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