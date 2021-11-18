Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz büroları tebliği ile ilgili açıklama

Döviz bürolarından yapılan döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenleme değiştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımının piyasada serbestçe gerçekleştiğini ve bu konudaki düzenlemeyle serbest piyasaya müdahalenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 18.11.2021 - 11:14

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz büroları tebliği ile ilgili açıklama

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 bürolarında alt ve üst limit olmadan döviz alım satımına yönelik tüm işlemlerde kimlik tespiti şartı esnetildi.

Kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak.

Hazine ve Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde yapılan değişiklikte işlem limitlerinin belirlenmesine yönelik ibareyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeye yönelik bazı yorumların yapıldığı görülmüştür.

Düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limiti 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi ise sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir.

Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir."

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