Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz büroları tebliği ile ilgili açıklama

Döviz bürolarında alt ve üst limit olmadan döviz alım satımına yönelik tüm işlemlerde kimlik tespiti şartı esnetildi.



Kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde yapılan değişiklikte işlem limitlerinin belirlenmesine yönelik ibareyle ilgili açıklama yaptı.



Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;



"Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeye yönelik bazı yorumların yapıldığı görülmüştür.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Basın Açıklaması

(18.11.2021) pic.twitter.com/b16ijxb8MB — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) November 18, 2021

Düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limiti 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.



Söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi ise sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir.



Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir."