Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moody's'in aldığı kararın Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Bu nedenle uluslararası derecelendirme kuruluşunun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yarattığı belirtildi.



Bakanlığın açıklamasında, not indirimine gerekçe olarak gösterilen nedenlere de açıklık getirildi. Açıklamada, Türkiye'nin borçlarının rezevlerinden 2,6 kat fazla olduğu eleştirisi getiren Moody's'in bu oranın daha fazla olduğu gelişmiş ülkelere, Türkiye'nin üzerinde not verdiği hatırlatıldı.



Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve şeffaflığına yönelik eleştirilere ise, "Türkiye'nin dalgalı döviz kuru, sermaye akımlarının serbestliği ve girişimcilerin desteklenmesine yönelik ekonomik politikalardan dün olduğu gibi bugün de asla taviz vermeyeceği" hatırlatılarak yanıt verildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu "Ba3"ten "B1'e düşürdü, görünümü de "negatifte" tuttu.

