Son dakika haberi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Reuters haber ajansının İVME ve Finansman Paketi ile ilgili haberine tepki geldi. Yazılı açıklamada, "Haber kasıtlı olarak paketi karalama amacı taşımaktadır" denildi.



Bakanlık açıklamasında, haberle Türkiye'nin ihracat potansiyeline ve yerli üretime çok önemli destek sağlayacak paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışıldığı belirtildi.



Reuters'ın bir süredir ekonomiyi hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturmaya çalıştığı vurgulandı. Hazine Bakanlığı açıklamasında "Kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir" denildi.



Gerekli tüm hukuki hakların saklı tutulacağı da belirtildi.

BAKANLIĞIN TWİTTER HESABINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE