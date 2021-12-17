Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni ekonomi modeli açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken tüm araçların etkin bir şekilde kullanılacağını bildirdi.



Bakanlığın resmi Twitter hesabından, Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin açıklama yapıldı.



Üretim odaklı ihracatı önceleyecek Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken para ve maliye politikalarının eş güdümüyle tüm araçların etkin bir şekilde kullanılacağı belirtilen açıklamada, "Bu modelle üretimin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle büyümenin yüksek gerçekleştiği dönemlerde yüksek cari açık verilmesi ve büyümenin düşük gerçekleştiği dönemlerde düşük cari açık verilmesi sarmalından çıkılacaktır" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, 2002 yılından bu yana ülkenin altyapı ve lojistik hizmetlerinde önemli ölçüde mesafe katedilmesinin, bunun da bölgeler arası ulaşım imkanlarını kolaylaştırarak yatırımcılara eşit fırsatlar sunmasının, bunlara ilaveten sahip olunan nitelikli insan kaynağının, katma değerli üretimin ve ihracatın kısa sürede artmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(16.12.2021) pic.twitter.com/2krdi4fsOb — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 16, 2021

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Küresel olanak ve risklerin, pazara yakın, maliyet avantajına sahip, dijital altyapısını geliştiren, nitelikli insan sermayesine sahip, katma değerli ve yeşil üretim yapabilen, cari dengesi ve borçluluk oranı sürdürülebilir olan ülkeleri ön plana çıkaracak olması, bu modelin ülkemiz için hayati seviyede elzem olduğunu göstermektedir.



Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, küresel iklim değişikliğinin önemli oranda etkilediği tarıma, cari açığı azaltmada kritik rolü olan turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecektir. Bu çerçevede, tüm kurumlar koordinasyon içinde şeffaf ve öngörülebilir şekilde Türkiye Ekonomi Modeli'ni destekleyecek selektif adımlar atacaktır."