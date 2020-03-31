Hazineye ait tarım arazilerinden alınacak kiralar 6 ay ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs salgını nedeniyle Hazineye ait tarım arazisini kiralayan çiftçilerin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı kira ödemelerinin altı ay süreyle ertelenmesine karar verildi. Uygulama koyduğumuz ertemele kararından yaklaşık 600 milyon metrekare alan için kiralama sözleşmesi düzenlenen 51 bin çiftçi yararlanacak" açıklamasında bulundu

ntv.com.tr 31.03.2020 - 18:21

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