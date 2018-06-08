Hazine'ye ait tarım arazilerini kullananlara satın alma hakkı verilecek.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili olarak, "Belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle şehir içinde kalan, Hazine'ye ait olan ancak vatandaşlarımızca ecrimisil ödenerek kullanılan tarım arazilerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacağız" açıklaması yaptı.



Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşların mülkiyet sorununu bu yolla çözüme kavuşturduklarını belirten Ağbal, "Satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitle ödeme seçeneği seçilirse, en fazla beş yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek" diye konuştu.