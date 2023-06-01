Haziran ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri, her ay ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Haziran ayının ilk günleriyle birlikte aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar da hız kazandı.

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN? Aile destek ödemelerinin hesaplara yattığı tarih her ay farklılık gösteriyor. Önceki ödeme dönemleri kaynak alındığında haziran ayı destek ödemelerinin ayın 15'ine kadar yatırılması bekleniyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. ÖDEME SORGULAMA



Vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden destek ödemelerini takip edebiliyor.



e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.