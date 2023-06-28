Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.





HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİNİN AÇIKLANACAĞI TARİH Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek.