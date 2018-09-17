Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişiye ve istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,4'e yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişi oldu, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,4'e çıktı.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 133 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 744 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2'si tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 7,2'si inşaat, yüzde 54'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.



Haziranda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı.



İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI YÜKSELDİ

İş gücü, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 675 bin kişi artarak 32 milyon 629 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,8'e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 73,4'e, kadınlarda 0,5 puanlık artışla yüzde 34,6'ya yükseldi.



Haziranda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalışla yüzde 34'e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22,4 oldu.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 75 bin kişi artarak, 28 milyon 748 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 47,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 93 bin kişi artışla 3 milyon 505 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 10,9'a yükseldi.



Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe 6 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 68 bin, hizmet sektöründe 43 bin kişi arttı.

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