İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, "Kurban derilerinin yüzde 20’sinin ziyan edilmesi sebebiyle cari değerler üzerinden her yıl yaklaşık 20 milyon TL heba oluyor. Kurban derilerinin kayıt altına alınması çok önemli. Sadece kurban dönemine mahsus olmak üzere, 1 ay boyunca kurban derileri beyan edilip tahsil makbuzu ya da maliyenin uygun göreceği bir makbuz ile kayıt altına alınabilir." açıklamasında bulundu.



Şenocak , yaptığı yazılı açıklamada, kurban derilerinin deri sanayisine önemli katkılar sağladığını hatırlattı.



"Kurban derilerinin yüzde 20’sinin ziyan edilmesi sebebiyle cari değerler üzerinden her yıl yaklaşık 20 milyon TL heba oluyor." diyen Şenocak, kurban derilerinin kayıt altına alınmasının çok önemli olduğuna işaret etti.



Şenocak, "Sadece kurban dönemine mahsus olmak üzere, 1 ay boyunca kurban derileri beyan edilip tahsil makbuzu ya da maliyenin uygun göreceği bir makbuz ile kayıt altına alınabilir. Yüzde 1 gibi çok düşük bir KDV oranıyla kayıt altına alınıp daha sonra yüzde 8’e doğru KDV oranı artırılabilir." ifadelerini kullandı.



Sektörde ithalata bağımlılığın azaltılması ve ham deri ihtiyacının daha büyük kısmının yurt içinden sağlanabilmesi için Kurban Bayramı’nın önemli olduğunu ifade eden Şenocak, şunları kaydetti:



"Doğru kesim ve bilinçli saklama yöntemleri, milli servet saydığımız kurban derilerini ekonomiye kazandırabilmek için çok önemli. Türkiye’de her yıl deri sanayimiz, 6,5 milyon büyükbaş ve 60 milyon küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyuyor. Bu yıl deri ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sinin Kurban Bayramı’nda karşılanmasını bekliyoruz, ancak bu oranlar bilinçli kesim ve stoklama koşulları ile doğru orantılı. Çok önemli bir ekonomik değer ifade eden kurban derilerinde, son yıllarda bu konuya ilişkin olarak yapılan uyarılar ve eğitim çalışmaları neticesinde zararın önemli oranda azaldığını gözlemliyoruz. Yaklaşık 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş kesilmesini beklediğimiz bayramda derilerin tamamının doğru kesim ve saklama yöntemleri ile sektörümüze kazandırılmasını temenni ediyoruz."



"DERİ 2 SAAT IÇİNDE TUZLANMALI"



Türkiye’nin ham deri ihtiyacının önemli bölümünü yurt içinden temin edebilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Şenocak, şunları ifade ettii:



"Son yıllarda daralma eğilimi gözlense de, hala ciddi oranda ham deri ithalatı gerçekleştiriyoruz. İthalatımızı minimum seviyeye indirmek ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek için kurbanın doğru kesimi çok önemli. Kurban derilerinin ekonomik değerini kaybetmemesi için; derinin belediyelerin mezbahalarında, profesyonel kesiciler tarafından kesilip gölgede saklanması ve delinmemesi gerekir.



Deri bıçakla yüzülmemeli, vakumla ayrılmalı. En önemlisi ise iki saat içinde derinin tuzlanması gerekir. Bakanlık veya çeşitli STK’lar, kurban derilerinin tuzlanması için camilere bedava tuz stokları yapabilir. En azından bir ön tuzlanma yapılmalıdır ki deriyi kurtaralım. Aksi halde bakteri üretir ve deforme olur, kalitesi düşer. Ayrıca deri, serin yerde saklanmalı, güneş altında bırakılmamalı."



"DERİ SEKTÖRÜNDE, KURBAN BAYRAMI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"



Mustafa Şenocak, bayramda kesilen her bir hayvanın deri sektörü için önem arz ettiğini ifade ederek, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Bu yıl kurban derilerinin doğru kesilmesi ve saklanmasıyla, ihtiyacın yaklaşık yüzde 20’si kurban derilerinden karşılanacak, bu da 200 milyon TL’nin üzerinde bir ekonomik katkı sağlayacak. Ham deri ihtiyacının yüzde 80’inin yani yaklaşık 72 milyon dolarlık kısmının ithalat yolu ile karşılandığı deri sektöründe, Kurban Bayramı büyük önem taşıyor. Kurban derileri sayesinde ülkemize çok önemli döviz girdisi sağlanıyor. Deri işletmeleri kurban derilerini işleyerek yerli üreticilere satıyor, onlar da bu derilerden ürettiği ayakkabı, çanta ve konfeksiyon ürünlerini ihraç ediyor. Böylece ülkemize önemli döviz girdisi sağlanıyor."