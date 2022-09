"Hedef 10 yılda 100 bin MW kurulu güç olmalı"

Günay, alternatif enerji kaynakları içinde ön plana çıkan güneş enerjisi santralleri ve Türkiye’nin potansiyelini değerlendirirken, şu ifadeleri kullandı:



"Uluslararası boyutta bir Çin enerji firmasına geçerek kariyerimi Finans alanından yenilenebilir enerjide sürdürdüm. Türkiye merkezli 8 ülkede enerji yatırımlarının planlanması, organizasyonu ve uygulamalarında yer aldım. Beş yıl sonunda ayrılıp Win Solar adlı güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulumundan yönetilmesine her aşamada hizmet veren yapıyı oluşturduk."



COĞRAFYAMIZ ZENGİNLİKTİR



"Türkiye, rüzgar ve güneş enerjisi için çok verimli topraklara sahip. Coğrafya kaderdir sözü, bizim için coğrafya zenginliktir olarak değiştirilebilir. Öyle ki, GES kurulu gücünde Avrupa’nın ve dünyanın öncü ülkelerinden Almanya’da yaklaşık 60.000 MW GES kurulu gücü var. Türkiye’nin neredeyse 7 katı fazla. Bizim yaklaşık 8.900 MW kurulu gücümüz, potansiyelimizin çok altında. Işınım değerleri, radyasyon zenginliği, hava sıcaklığı, güneş gören süre uzunluğu gibi kriterler değerlendirme yapılıyor. Almanlar, güneş görmek için Türkiye’ye tatile geliyor ama bizden kat kat fazla GES kurabiliyor."



Dahası, aynı güce sahip iki eşdeğer santralin birini Almanya’ya diğerini Türkiye’ye kursanız, bizdeki en az bir buçuk kat daha verimli oluyor."



TAR-GES ÇİFTE VERİMLİLİKTİR



"Türkiye’nin toplam potansiyeli 400 bin MW olabilir. Bu rakam, uygulamada erişilebilir olmayabilir. Ama 100 bin MW kurulu güç, gerçekçi bir hedeftir.



Batıda, agri solar olarak tanımlanan, bizim Tarım GES dediğimiz, tarım alanlarının üzerine GES kurma içeriği de ayrıca değerlendirilmelidir. Mevcut regülasyonlarımız, tarım arazilerinde GES kurulumuna izin vermiyor. Oysa, gölgeleme, su tasarrufu gibi ek unsurlar hem üretimi artırıyor, hem maliyeti düşürüyor, hem de aynı araziden çifte verimlilikle yararlanmayı sağlıyor."



İHALESİZ LİSANS VERİLEBİLMELİ



"RES ve GES’ler, yeşil hidrojen üretiminin de ana kaynağı. Bütün dünya yeşil hidrojene yönelirken bizim de potansiyelimizi ortaya koymamız, gerekli düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmemiz ülke yararına olur. Yenilenebilir enerji lisansları ihalesiz, üretim gözeterek de verilebilir. Enerji arz güvenliğinden ekonomik desteğe, sürdürülebilir gelecekten iklim eylemine her açıdan destek görmesi bir alan. Win Solar olarak, tüm uygularımızda bu sorumluluk penceresinden hareket ediyoruz."