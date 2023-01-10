Hedef kontakt lenste dünya liderliği

Günümüzde özellikle pandemideki kapanmalar sonrasında marketten, manava hatta sağlık malzemelerine kadar her türlü ürün seçeneği online alışveriş sitelerinden temin edebilir hale geldi.

Ülkemizde kontakt lens üretimi ithalatı ve ihracatını yapan sektörde söz sahibi Luxe Optik kontakt Lens firmasının kurucusu Erdoğan Savran, sağlık ürünlerinden kontakt lensi internet üzerinden satın almayı tercih edenlere “Alışveriş yapacağınız firmanın sipariş sırasında reçete talep edip etmediğine mutlaka dikkat edin” şeklinde uyarıda bulundu.



SİPARİŞTE REÇETE İSTEMEYEN FİRMADAN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN



“İnternet üzerinden birçok firma kontakt lens satışı yapıyor ama bu lensleri gerçekten orijinal almak istiyorsanız bazı konulara dikkat etmelisiniz” diyen Erdoğan Savran, “Bugün kontakt lens almak için fiziksel bir mağazaya gittiğinizde, reçeteniz yoksa size kesinlikle satış yapamaz. Bu durum online sistemlerde de geçerli. Eğer bir firma size reçete talep etmeden sipariş oluşturuyorsa, lütfen o noktada göz sağlığınız için durun. Luxe Optik olarak bizi biz yapan, diğer satış firmalarından ayıran en önemli unsur, lensfiyat.com platformundan yaptığımız satışlarda yasal koşullara uygun olarak alıcıdan reçete talep etmemizdir. Lens kullanan müşterilerimizin göz sağlığı ve güvenliği en az onlar kadar bizim için de önemli. İnsan sağlığını önceleyen bir satış politikası yürütüyoruz. Online satışımız sırasında, alıcının kendisi için uygun lensi sepetine eklemesinin ardından kişisel lens bilgilerini istiyor, ardından reçetesini yüklemesini bekliyoruz. Diğer yandan satış adedini sınırlıyoruz, alıcılar en fazla aynı modelden 2 ürün alabilir. Bu uygulamaların tamamı, göz sağlığının korunması için ve Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleşir” şeklinde konuştu.



YENİ BİR TÜRK KONTAKT LENS MARKASI İÇİN İLK ADIMI ATIYORUZ



Renkli kontakt lens sektöründe yüzde 40 su içeriğine sahip, göz kuruluğuna neden olmayan, doğal renk görünümü sunan Türk firması Luxe Optik’in 19 şirketin renkli ve şeffaf kontakt lenslerinin satışını yaptığının ve 18 farklı ülkeye ihracatının bulunduğunun altını çizen Lensfiyat.com Kurucusu Erdoğan Savran, “Ortadoğu pazarında söz sahibiyiz. Azerbaycan, İran, Libya ve Mısır’da resmi distribütör olarak; Dubai, Irak, Kuveyt, Morocco, Romanya, Şili ve Ürdün’de bayiler aracılığıyla hizmet veriyoruz. Kontakt lens sektörüne yeni bir marka daha kazandırmak için ilk adımlarımızı atıyoruz. Yeni markamızın piyasaya girmesi konusunda çok heyecanlıyız. İthal ürünlerdeki yüksek lens fiyatlarını göz önünde bulundurarak, yerli üreticilerin potansiyelini katma değere dönüştürebiliriz. Türk markalarını kontakt lens sektöründe lider konuma getirmek için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Erdoğan Savran

TÜRKİYE OPTİK LENS ÜRETİM MERKEZİ OLACAK



Aynı zamanda renkli kontakt lens markası Labella’nın kurucu ortağı olan Erdoğan Savran, 2022 yılının ekim ayında Dubai’de gerçekleştirilen Vision Plus Dubai Optik Fuarı’na katıldıklarını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Türk markalarını dünyayla tanıştırma fırsatını yakaladık. Ülkemizin optik lens üretim merkezi haline gelmesi hedefiyle çalışıyoruz. Bugüne kadar sadece online kanalımızda 300 binden fazla satış kaydına imza attık. Ülkemizde Labella markasının yanısıra Solitica, Desio, Fx Eyes, El Amore markalarınında dağıtımını yapan Savran Luxe Optik olarak yaklaşık 6 yıldır düzenlenen dijital dünyanın enleri yarışmasında geçtiğimiz yıl ödül aldık. Yeni markamızı da dünyaca ünlü konuma getirmek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerinde bulundu.