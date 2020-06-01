Hektaş yatırımla büyüyor

Tarım ve hayvancılık alanında 64 yıldır faaliyet gösteren ve Türkiye’nin bu alandaki en büyük şirketlerinden olan HEKTAŞ, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bilgilendirmede, Sunset Kimya Tarım Ürünleri firmasıyla ilgili alım sürecinin başlatıldığını açıkladı. Tarımsal ilaçlar alanında hem yurtiçinde hem de yurtdışında faaliyet gösteren Sunset’in alım sürecinin açıklanması, HEKTAŞ tarafından son dönemde büyüme yönünde atılan adımların sonuncusu oldu. HEKTAŞ daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin ilk sertifikalı siyez tohumu ile Tarım ve Orman Bakanlı tarafından özel olarak üretilen ve emsallerine göre 7.7 kat daha verimli olan Pehlivan07 mısır tohumun da satış hakkını kazandığı bilgisini paylaşmıştı.



SİYEZ'DE İLK SERTİFİKA



HEKTAŞ, siyez buğdayının sertifikasına sahip olan ilk şirket ünvanına sahip. 14 kromozom sayısına sahip olan, dünyanın ilk buğday çeşidi olarak bilinen ve genetik yapısı bozulmayan siyez buğdayı; Anadolu topraklarının en değerli ürünleri arasında yer alıyor. HEKTAŞ, koruma altında olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üzerinde uzun süre çalışmaların yapıldığı siyezin iki farklı sertifikasına sahip. Bu sertifikaya sahip olamayanlar ise siyezi sadece takas yoluyla temin edebiliyor



7.7 KAT VERİMLİ



HEKTAŞ’ın elinde olan bir başka tohum sertifikası ise Pehlivan07. Mısır tohumu olan Pehlivan07, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ve Mısır Araştırma Enstitüsünün iş birliğiyle geliştirildi. Silajlık mısır, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kontrolünde, 11 lokasyonda 2 yıl süren denemelerin sonunda Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından geçen yıl tescil edildi. 16 Mart tarihinde yapılan ihalede ise üretim ve satış hakkı HEKTAŞ tarafından 6 yıl süreliğine satın alındı. Standartlarına göte 7.7 kat verime sahip olan Pehlivan07’nin ülke ekonomisine en az 100 milyon TL’lik katma değer kazandıracağı tahmin ediliyor.



SUNSET SATIN ALINIYOR



HEKTAŞ’nın 27 Mayıs tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında verilen karar ile alım süreci başlatılan Sunset Kimya Tarım Ürünleri şirketi, 2010 yılında kuruldu. Üretim tesisi Adana’da bulunan Sunset, tarım kimyasalları alanında faaliyet gösterirken; dünyanın birçok yerine ihraç ettiği inovatif ürünleri ve ARGE çalışmaları ile dikkat çekiyor.

