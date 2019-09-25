Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle geçtiğimiz yıl kurulan Helal Akreditasyon Kurumu'na bu ayın başına kadar hiçbir akreditasyon başvurusu yapılmadığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin soru önergeleri üzerine bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcisi Fuat Oktay, kurumun henüz akreditasyon faaliyeti gerçekleştirmediğini kaydetti.



Milliyet gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre, GDO'lu ürünlere ilişkin de açıklama yapan Oktay, GDO'nun helal olmadığını ifade ederek, "Helal olmayan, genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen gıdalara helal belgesi verilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak kaynağı bilinen ve helal olarak kabul edilen canlı türlerinden elde edilen GDO'ların gıda üretiminde kullanılması hususunda herhangi bir kısıt bulunmamakta olup bahse konu ürün gruplarına yönelik herhangi bir akreditasyon faaliyeti gerçekleştirilmemiştir” dedi.

HAK GÖREVDE

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle geçtiğimiz yıl, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere kurulan Helal Akreditasyon Kurumu, bir yıllık süreçte henüz akreditasyon sağlamadı. Kısa adı HAK olan "Helal Akreditasyon Kurumu" Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip tek kurum olarak görev yapıyor.



ONLARA BELGE YOK

"GDO'lu yem ile beslenen hayvanlardan sağlanan ürünler için helal gıda sertifikası verilip verilmediğine" ilişkin soruya verdiği yanıtta Oktay, SMIIC şartları gereği GDO'nun helal olmadığını vurguladı.

Oktay, “Helal olmayan, genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen gıdalara helal belgesi verilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak kaynağı bilinen ve helal olarak kabul edilen canlı türlerinden elde edilen GDO'larIn gıda üretiminde kullanılması hususunda herhangi bir kısıt bulunmamakta olup bahse konu ürün gruplarına yönelik herhangi bir akreditasyon faaliyeti gerçekleştirilmemiştir" bilgisini paylaştı.

İSTATİSTİKİ BİLGİ BULUNMUYOR

Kurumun faaliyetlerine ve kaç işletmeye sertifika verildiğine dair soru önergelerini yanıtlayan Oktay, helal belgelendirme uygulamasının gönüllülük esasına dayanması nedeniyle helal belgelendirme yapan özel kuruluşlara ve helal gıda sertifikalandırma belgesi alan ürünlere yönelik yasal istatistiki bilginin bulunmadığını ifade etti. Oktay, ağustos ayı sonuna kadar da kurumda herhangi bir akreditasyon faaliyet gerçekleşmediğini açıkladı.

Oktay, HAK'a akredite olmak isteyen kurumların, "İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)" tarafından hazırlanan 2019 standartlarına uyması gerektiğini ifade etti. Kurumun faaliyet raporunda da akreditasyon faaliyetlerine dair bir bilgi yer almadı.