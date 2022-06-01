Hem sürdürülebilir hem ucuz

Şanghay merkezli Daxue Consulting tarafından hazırlanan Nisan 2022 tarihli “Yeşil Suç Raporu: Çin'de Sürdürülebilir Tüketim” başlıklı rapor, Çinli tüketicilerin sürdürülebilir moda konusundaki artan farkındalığını destekleyen sonuçlar içeriyor. Ankete katılan Çinli tüketicilerin yüzde 77'sinin (yüzde 75'i büyük şehirlerde yerleşik), sürdürülebilir moda ürünleri için yüzde 5-20 fazladan ödeme yapmaya istekli olduğunu ve üst sınıf Çinli tüketicilerin yüzde 20'ye kadarının iki katı ödemeye açık olduğunu ortaya koyuyor.



Araştırmada Çin'in geniş ürün yelpazesine sahip yabancı markaların hakimiyetini yerel üreticilerle değiştirme yönündeki eğilimine dikkat çekilerek Çinli üreticilerin hızlı moda anlayışından sıyrılarak cesur ve estetik tasarımlara sahip etik moda ürünlerine yöneldiğine işaret ediliyor.

REKABETÇİ FİYATA SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA



Danışmanlık şirketi Gentlemen Marketing Agency’nin araştırmasında da yeşil moda’nın Çin’de güçlü bir potansiyele sahip olduğuna işaret ediliyor. Raporda imalat tarafında çoğu Çinli üreticinin hem Çin hem de Batı pazarları için yeşil modanın artan potansiyelini fark ettiğini, rekabetçi fiyatlara sürdürülebilir moda yaratma konusunda çalıştığına dikkat çekiliyor.



Tabii bu değişimde Çin'in 2060 yılına kadar karbon nötr hedefini açıklaması da yatıyor. Dolayısıyla Çin tekstil endüstrisinin yeşil modaya acilen ihtiyacı var. Diğer taraftan yeşil moda, Çin'in artan üretim maliyetlerini telafi etmesinin ve Güneydoğu Asya'daki düşük maliyet avantajına sahip rakipleriyle rekabet etmesine de yardımcı olmanın bir yolu.