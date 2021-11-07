Hepsiburada'dan Cem Yılmaz'lı 'Efsane Kasım'

Online alışverişte 20 yıllık tecrübeye ve müşteri güvenine sahip Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, Cem Yılmaz’lı reklam filmi ile duyurduğu Türkiye’nin en uygun fiyatlı alışveriş dönemi ‘Efsane Kasım’ için yine kaçırılmayacak kampanyalar ve eşine rastlanamayacak fırsatlar hazırladı.



İŞTE 3 EFSANE KAMPANYA: ŞİMDİ AL OCAK’TA ÖDE, EFSANE GENÇLİK VE PAYLAŞ KAZAN



Türkiye’nin Hepsiburada’sı, online alışverişin bu en keyifli dönemini bekleyenleri, bu yılki ‘Efsane Kasım’da da kaçırılmayacak 3 ana kampanya çerçevesinde birçok üründe akıl almaz indirimler, sürprizler ve diğer fırsatlarla buluşturacak.



Bu yılın ‘Efsane Kasım’ı dahilindeki ‘Şimdi Al Ocak’ta Öde’ kampanyası, 1 - 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak teknolojiden, beyaz eşyaya, modadan ev ihtiyaçlarına binlerce ürünü kapsayan alışverişlerde, 2 ay taksit erteleme imkanı sağlayacak. Kampanyaya dahil bankaların kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerli olacak ‘Şimdi Al Ocak’ta Öde’ kampanyası, yasal kısıtı bulunan cep telefonu, kozmetik gibi ürünler hariç binlerce üründe geçerli olacak.

'EFSANE GENÇLİK'



Hepsiburada efsanesi ‘Efsane Kasım’ın bu yılki 3 ana kampanyasından bir diğeri ise, Türkiye’nin gençlerine yönelik hazırlanan ‘Efsane Gençlik’. Hepsiburada’ya ‘edu.tr’ mail adresleri ile üye olup hesabını doğrulayan yararlanabileceği ‘Efsane Gençlik’ kampanyası, onları bütçeleri ile ihtiyaç duydukları, hayallerindeki ürünlere kavuşturacak. Gençlerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik ‘Efsane Gençlik’ kampanyası hem kitaplar, kampüs ve sokak modası, spor giyim, sneaker ve spor çantaları, aksesuarlar gibi ürünlerde yüzde 70’lere varan indirimler sunacak hem de bu ürünleri ‘bedava kargo’ imkanıyla onlara ulaştırarak bütçelerine bir büyük destek daha verecek.

'PAYLAŞ-KAZAN'



‘Efsane Kasım’ın diğer inanılmaz fırsatı ‘Paylaş Kazan’ ise, Hepsiburada’da hazırladığı alışveriş listesini paylaşan herkese büyük bir ‘kazanma şansı’ verecek. Bu kampanyada, belli ürünlerde kendi listelerini hazırlayıp bu listeleri paylaşan Hepsiburada kullanıcıları, hazırladıkları listeler üzerinden yapılacak her satıştan yüzde 5 komisyon oranı tutarında ‘Hepsipapel’ kazanacaklar. Hepsiburada kullanıcıları kendi listelerini oluşturarak Hepsipapel kazanabilecekleri gibi, Hepsiburada’nın hazır listelerini paylaşarak da aynı şartlarla kazanç sağlayabilecekler.



