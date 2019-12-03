Her bir dünyalıya 32 bin 500 dolar borç düşüyor!

Küresel kamu, özel şirket ve hanehalkı borçları 250 trilyon dolarla tarihi rekor düzeye ulaştı. Bu, dünyanın toplam GSYH'sinin üç katına denk geliyor. Yer yüzündeki her adam, kadın ve çocuk başına düşen borç miktarı ise 32 bin 500 dolar. Küresel finansal kriz sonrası küresel ekonomiyi canlı tutmak adına politika yapıcılar sıfıra yakın ve negatif faizlerle bu borç dağının giderek büyümesine izin verdi.



Borcun bu hızda yükselmesi yatırımcılar için büyük bir endişe kaynağı olurken, küresel ekonomideki bir sonraki kırılmanın bu borçlardan kaynaklanacağını öngören ekonomistlerin sayısı da artıyor.



ARTIŞIN YÜZDE 60’I ÇİN VE ABD’DEN



Dünya gazetesinden Hilal Sarı’nın haberinde yer verdiği Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) geçen haftalarda yayınladığı rapora göre, küresel borç stoğu 2019'un ilk yarısında 7.5 trilyon dolar arttı. Rapora göre Çin ve ABD ekonomileri borçtaki artışın yüzde 60'ından sorumlu. 2018 yılında 65.7 trilyon dolar olan kamu borçları ise rapora göre 2019'da 70 trilyon dolara ulaşacak. Küresel borcun son on yılda 70 trilyon dolardan fazla artmasının en önemli nedeni rapora göre hükümetler ve finans dışı özel sektör. Her iki sektörün de borç stoğu son on yılda 27 trilyon dolar artmış.



HANE HALKI EN BORÇLU OLAN AVUSTRALYA VE GÜNEY KORE



Hanehalkı en borçlu ekonomiler Avustralya ve Güney Kore iken ABD'deki eğitim kredileri ise 1.5 trilyon dolara ulaştı.

