'Her dem toprak için' projesi ile çayda verim yüzde 55 arttı

Sürdürülebilir çay tarımı için örnek bahçeler aracılığıyla doğru tarımsal uygulamaların üreticilere gösterilmesini ve bu uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefleyen “Her Dem Toprak İçin” altıncı yılını tamamladı. TEMA Vakfı ve Doğuş Çay işbirliğiyle Rize’de başlatılan proje kapsamında, Trabzon ve Artvin illerinde seçilen örnek bahçeler de projeye dahil edildi.

Sürdürülebilir çay tarımı için örnek bahçeler aracılığıyla doğru tarımsal uygulamaların üreticilere gösterilmesini ve bu uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefleyen “Her Dem Toprak İçin” altıncı yılını tamamladı. TEMA Vakfı ve Doğuş Çay işbirliğiyle Rize’de başlatılan proje kapsamında, Trabzon ve Artvin illerinde seçilen örnek bahçeler de projeye dahil edildi.



Proje kapsamında 2016’dan bugüne kadar 12 binden fazla kişiye eğitimlerle ulaşıldı. Altı olan örnek uygulama bahçe sayısı Trabzon ve Artvin ilinden de ilave bahçelerle dokuza çıkarıldı. Toprak yapısındaki iyileşme ile birlikte geçmiş dönemlerde uygulamalarına başlanan uygulama bahçelerinde komşu parsellere kıyasla yüzde 55, yeni bahçelerde ise uygulamanın ilk yılı olmasına rağmen yüzde 17 verim artışı sağlandı. Bahçelerde gerçekleştirilen örnek uygulamaların çay kalitesine etkisi görmek amacıyla bu yıl ilk defa yapılan yaprak analizlerinde ise çayın tat ve aroması üzerinde önemli etkisi olan toplam polifenol miktarında uygulama bahçeleri lehine yaklaşık yüzde 18 gibi önemli bir oranda olumlu etki oluştu.



Projede bugüne kadar elde edilen kazanımlara değinen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, projenin 2016 - 2020 arasında yürütülen ilk iki etabında, aşırı kimyasal gübre kullanımının toprakta yarattığı asitlik sorununun toprak sağlığına ve çay tarımına olumsuz etkileri konusunda farkındalık sağlamakla birlikte çay tarımı için doğru uygulamaların gösterilmesine ağırlık verdiklerini söyledi.

Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı ise çay tarımının etkin ve verimli şekilde yapılabilmesi en önemli öncelikleri arasında olduğuna vurgu yaparak “Topraklarımızı verimli kullanmak, mevcut toprakların verimliliğini artırmak hiç olmadığı kadar önemli bir noktaya gelmiş durumda. Unutmayalım ki Türk çayı, tarlada kar altında kalarak yetişen tek çay. Bu haliyle de lezzet açısından önemli bir avantaja sahip. Coğrafi ve iklimsel olarak sahip olduğumuz bu avantajı, doğru tarım uygulamaları ile önemli bir rekabet avantajına dönüştürebiliriz” dedi.