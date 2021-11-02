Her iki şirketten biri İK yönetiminde akıllı teknolojilerden yararlanacak

Pandemi ile hızlanan dijital dönüşüm, İnsan Kaynakları (İK) yönetimini de etkisi altına aldı. Şirketler çalışan deneyiminin öne çıktığı bir İK yaklaşımını yeni normale adapte etmeye başladı. İK yönetiminde işe alımdan performans ve hedef yönetimine kadar tüm süreçleri kapsayan yeni nesil akıllı teknolojilere yatırım yapan şirketler, çalışan deneyimini veri temelli yönetip zenginleştirebiliyor.



ŞİRKETLER ÇALIŞAN DENEYİMİNİ YENİ NESİL AKILLI TEKNOLOJİLERLE YÖNETECEK



Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden SAP'nin yüzde 100 Türk sermayeli Global Platin iş ortağı Detaysoft, kurumların İK süreçlerini iyileştirmek için hangi akıllı teknolojilere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymak amacıyla Yeni Nesil İK Yönetimi ve Dijitalleşme Yolculuğu Analizi başlıklı bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, pandemi sonrasında her iki şirketten biri (yüzde 48) akıllı teknolojilere yatırım yaparak hibrit çalışma düzenine (yüzde 47) geçmeyi planlıyor.

Bu geçişte İK süreçlerinin tamamının otomatikleştirilmesinin, çalışan deneyiminin verilere dayandırılmasının büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Şirketlerin yüzde 72’si teknolojiyi temel İK süreçlerini yönetmek, yüzde 32’si birlikte çalışma alanları yaratmak için kullanıyor.



ŞİRKETLERİN İK SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİRMEK ÜZERE ÇİZDİĞİ YOL HARİTASINDA AKILLI TEKNOLOJİLERE YER VAR



Detaysoft’un SAP ve PERYÖN’ün işbirliğiyle bu yılın 3. çeyreğinde gerçekleştirdiği Yeni Nesil İK Yönetimi ve Dijitalleşme Yolculuğu Analizi araştırması, şirketlerin İK yönetiminde yeni yol haritası oluşturmak için teknolojiye ne kadar yer verdiklerini ortaya koyuyor.

Katılımcılar adına TOÇEV’e bağış yapılan araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 39’u çalışan deneyimini ölçümlemek için verilerden faydalanırken, yüzde 41’i çalışan deneyiminin iyileştirilmesi için teknolojiden destek alıyor. Buna karşın araştırmaya katılan her iki İK yöneticisinden biri zamanının çoğunu operasyon süreçlerinin aldığını belirtiyor.



Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, araştırmanın sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Dijital dönüşüm, şirketler açısından sürdürülebilir bir büyüme için insan odaklı bir kurum kültürü oluşturmayı zorunlu kılıyor. Araştırmamızın sonuçları, bu dönüşümde teknolojik yatırımların kaçınılmazlığını ortaya koyuyor. Yenilikçi teknolojilerin yükselişi ve veri temelli çözümler daha bütünsel bir çalışan deneyimine geçişi mümkün kılıyor. Çalışan deneyimini iyileştirme, doğru yetenekleri bulma, geleceğin liderlerini yetiştirme ve çalışan bağlılığını sağlama açısından İK yönetiminin hareket kabiliyetini artırıyor."



İK’nın dijital dönüşüm yol haritasında yer alan yenilikçi adımların şirketleri sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacağını belirten Aksoy, "İK ve Çalışan Katılımı HxM | SAP SuccessFactors çözümü şeffaf ve dijital bir İK yaklaşımı getiriyor. Çalışanların sisteme aday olarak alınmasından tüm süreçlerin uzaktan yönetilmesine, çalışan performansının artırılmasından şirket içi iletişimin tek platform üzerinden yürütülmesine kadar tüm süreçleri dijitalleştiriyoruz.

Ar-Ge merkezimizde ürettiğimiz e-dönüşüm çözümlerimiz arasında yer alan e-Sağlık, e-SGK, SGK Teşvik gibi insan kaynakları uygulamalarıyla iş süreçlerini otomatize ediyor, tek merkezden yönetim imkanı sağlıyoruz" dedi.