Her paylaşım fiyatları katlıyor!

NTV.COM.TR/Engin Yeşil

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünya genelinde şu ana kadar 25 bine yakın can aldı. Son açıklamaya göre Türkiye'de 3 bin 629 vaka, 75 de can kaybı var.



Birçok ülke aşı geliştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ancak aşının insanlara yapılmadan önce çok sayıda testten geçmesi gerekiyor. Uzmanlar, virüs için etkili olabilecek bir aşının ise en erken 18 ay sonra çıkabileceğini belirtiyor.



Virüsün yayılma hızı ve gücü dikkate alındığında sürenin uzun olması insanları tedirgin ediyor. Bazı ilaçların virüs tedavisinde kullanıldığı bilinse de tam anlamıyla etki sağlayan bir ilacın olmaması insanları alternatif ürünlere yönlendiriyor.



Birçok sebze, meyve ve baharat, sosyal medya ve televizyonlarda "uzmanlar" tarafından corona virüse iyi geldiği iddiasıyla paylaşılıyor. Paylaşılan ürünlere olan talepteki anlık patlama da fiyatların ciddi oranda artmasına neden oluyor.



SARIMSAK VE LİMON FİYATI İKİYE KATLANDI

Örnek vermek gerekirse bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia edilen sarımsağın fiyatında son bir hafyada yüzde 100'e yakın bir artış oldu. 90 liraya kadar yükselen kilogram fiyatının son 50 yılın en yüksek seviyesi olduğu ifade ediliyor.



ABD'nin New York kentinde corona virüs hastalarının aşırı doz C vitamini verilerek tedavi edildiği haberleri de limon fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı. Yüksek miktarda C vitamini içerdiği bilinen ürünün kilosu 10 liraya kadar yükseldi.

"ÜZERİMİZE ATLIYORLAR"



Salgın nedeniyle fiyatı ardından bir diğer ürün de sumak... Sosyal medya hesaplarından yapılan sumağın corona virüse karşı iyi geldiğine dair paylaşım üzerine satışlarda adeta patlama yaşandı. Talebe orantılı olarak kilosu 20 liradan satılan sumak 3 gün içerisinde fiyatını ikiye katladı.



Mardin-Kızıltepe bir aktar dükkkanı/DHA

VİRÜS AKCİĞERLERE BÖYLE SALDIRIYOR

40 liraya ulaşan fiyatlara aldırış etmeyen vatandaşlar da aktarlar önünde yoğun kuyruklar oluşturdu. Mardin Kızıltepe'de bir aktar işletmecisi DHA'ya yaptığı açıklamada yoğun talebi, "Hepsini idare ediyoruz. Yalnız çok kalabalık üzerimize saldırıyorlar" şeklinde özetledi.

MUCİZE ÜRÜN YOK



Sarımsak, limon ve sumak sadece birer örnek. Sosyal medyada paylaşılan daha çok sayıda ürün var ancak; uzmanlar, virüsle mücadelede etkisi kesin bir şekilde ıspatlanmış "mucize" bir yiyecek olmadığını belirtiyor. Burada bir noktanın altı çiziliyor; bağışıklık sistemini güçlendirmek... Bunun için de dengeli beslenmek gerektiği ifade ediliyor.