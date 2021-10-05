"Her yer ofis" Bodrum'dan dünyaya yayılacak

‘Her yer ofis’ modeli Türkiye’de ilk olarak Hapimag Sea Garden Resort Bodrum ev sahipliğinde Workinton ve STH Travel & Mice işbirliğiyle hayata geçiyor.



Hapimag Resort Operasyonları Türkiye, İspanya, Hollanda Ülke Direktörü Kerem Demirkol, Workinton CEO’su Enis Cevahircioğlu ve STH Travel & Mice Başkanı Tolga Özbabacan’ın katıldığı imza töreninde projenin ayrıntılarını aktardı.



"ÇITAYI YÜKSEĞE TAŞIDIK"



İmza töreninde konuşan Hapimag Resort Operasyonları Türkiye, İspanya, Hollanda Ülke Direktörü Kerem Demirkol, şunları söyledi:

“İş dünyasına yeni katılan bir terim olan ‘Workation’ yani ‘tatil ve iş bir arada’ modeliyle, çalışanlar hem tatil yapıyor hem de işlerini takip edebiliyor. Biz belki 10 yıl sonra Türkiye’de sahiplenmesi beklenen bu trend karşısında çıtayı biraz daha yükseğe çıkardık ve önemli bir işbirliğine imza attık. Dünya çapında kanıksanmış bir trend olmaya hazırlanan ‘Her yer ofis’ adını verdiğimiz iş modelini hayata geçiriyoruz.”

Ekim 2021-Mayıs 2022 arasında Workinton ve STH & Mice birlikteliğiyle kurumların çalışanlarının Bodrum’da ağırlanacağı proje kapsamında Hapimag’ın yakın gelecekte globale yayılan uluslararası bir modele dönüşmesi de hedefleniyor.



"ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ DEĞİŞİYOR"



Pandemiyle beraber gelinen noktada iş yapış biçimlerimiz ve çalışma modellerinin beklenilenden de radikal bir şekilde değiştiğine dikkat çeken Workinton Kurucu Ortağı ve CEO’su Enis Cevahircioğlu ise şunları söyledi:



“Pek çok şirket ve kurum hızlı bir dönüşüm sürecinin içerisine girdi. Mesai kavramı yerini görev ve iş bazlı sisteme bıraktı. Görevlerin doğru şekilde ve doğru zamanda çalışanların kendi planlarına uygun bir şekilde istedikleri yerden tamamlayabilecekleri bir kültüre dönüştü.

Kurumlara benimsetmeye çalıştığımız bu çalışma kültürü, pandemiden önce anlaşılmıyordu. Şimdi yavaş yavaş benimsenmeye başladı. Bizler de bunun ilk adımlarını atmak için beach ofis konseptini hayata geçirmiştik. Şimdi ise “beach ofis” konseptimizi bir seviye öteye taşıma cesareti elde ettik. Bu ortaklıkla birlikte “her yer ofis” konseptini hayata geçiriyoruz.”