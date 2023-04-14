“Doğru arıtılmayan sular ölüm saçıyor”



Sahte su arıtma cihazları satan merdiven altı üreticiler insan sağlığını hiçe sayıyor diyen Bilal Yıldız, konuyu şu şekilde değerlendirdi: "7 senedir su arıtma sektöründeyim. İnsanların sağlığı için çok kritik olan bir ürün hizmeti sunuyoruz. Çünkü yapılabilecek en ufak bir hatada, binlerce insan hasta olabilir. Tam da bu yüzden, son dönemde sektörümüzde sayıları artan merdiven altı üreticiler yüzünden endişeliyiz. Bu işletmeler sattıkları cihazlarda ünlü markaların logosunu kullanarak insanları kandırıyorlar."



“Her yıl 829 bin kişi kirli sudan hayatını kaybediyor”



The Business Research Company tarafından yayımlanan rapora göre, küresel su arıtma cihazları pazarı %7,3 büyümeyle 2023’ün sonunda 32,47 milyar dolar değere ulaşacak. Güvenli suya erişimin kısıtlı olmasının, pazarının büyümesine katkıda bulunduğuna işaret eden Potamic Su Arıtma Sistemleri Kurucusu Bilal Yıldız, “Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yaptığı araştırmada dünyanın birçok yerinde suda yaşayan veya üreyen böcekler, birçok hastalık taşıyor. Vektör olarak bilinen bu böceklerden bazıları kirli su yerine temiz suda ürüyor ve yaşam alanları evsel içme suyu kapları olabiliyor. Bu gibi canlılardan ya da bakterilerden bulaşan hastalıklar, insanların sağlığını etkiliyor. Hatta her yıl yaklaşık 829 bin kişi, güvenli olmayan içme suyundan dolayı hayatını kaybediyor. Durum bu kadar hassas ve ciddiyken, merdiven altı üretim yapan bu tarz girişimlerden kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Su arıtma cihazı satın alınacak tüketiciler, markanın ürünlerinin TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve NSF (Halk Sağlığı ve Güvenliği Örgütü) onaylı olup olmadığı kesinlikle sorgulanmalı” ifadelerini kullandı.