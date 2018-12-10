Otomobil sektörü iç pazarda her alanda kan kaybediyor.
Otomobil ve hafif ticari araç satışları bu yılın ocak-kasım döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 33 azaldı, kasımda ise oran yüzde 42 oldu.
Ancak pazarda en büyük kayıp kamyon tarafında yaşandı. Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberinde, 16 ton ve üzeri kamyon satışlarının kasımda yüzde 80 daraldığı belirtildi. 11 aylık kaybın yüzde 50 olduğunun ifade edildiği haberde, satışlardaki düşüşün ana nedenleri, mega projelerin bitmesi ve kentsel dönüşümün yavaşlaması gösterildi.
2019'da daha büyük kayıp gören sektörün, ilk toparlanmayı 2020'de beklediği kaydedildi.