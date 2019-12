HİB Ödülleri sahiplerini buldu

"Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Ödül Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile çok sayıda bürokrat ve iş insanının katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni'nde konuştu.



Geçen yıl kurulan Hizmet İhracatçıları Birliğinin, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin ifadesi olduğunu dile getiren Erdoğan, hizmet ihracatı ve pazarlarının çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara girilmesi ve mevcut pazarların geliştirilmesi konusunda birlikten önemli çalışmalar beklendiğini belirtti.



Erdoğan, Türk ekonomisinin tüm alanlarıyla birlikte ihracatta hala hak ettiği seviyenin çok gerisinde bulunduğuna işaret ederek, "İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Tabii bunun için öncelikle küresel rekabette bizi öne çıkartacak şekilde mal ve hizmet üretimimizi artırmamız gerekiyor. Dünyada her iki konuda da ayrı ayrı öne çıkmış ülkeler bulunuyor. Bizim, Türkiye olarak ikisini birlikte gerçekleştirmemiz şarttır. Bulunduğumuz coğrafya ve sahip olduğumuz imkanlar bize mal ve hizmet tasarımı geliştirilmesi, üretimi, ihracatı konularında avantaj sağlıyor." diye konuştu.



Geçen 17 yılda demokrasiden hukuka, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye kadar tüm alanlarda kurulan güçlü altyapının aynı zamanda destek ve cesaret verdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ülkemize yönelik terör tehditlerinin ve ekonomik saldırıların artmasının gerisinde işte bu büyük potansiyelin harekete geçmesinden duyulan rahatsızlık vardır. Ama bu büyük dirilişe, bu büyük uyanışa, bu büyük şahlanışa Allah'ın izni ve yardımıyla kimse engel olamayacaktır. Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek, yolumuza devam ediyoruz. Yaşadığımız onca badireye rağmen Türkiye'ye ve Türk milletine bugüne kadar diz çöktüremediler, inşallah bundan sonra da bunu başaramayacaklardır. Artık Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli vardır. Ancak bu bedeli göze alanlar, karşımıza çıkabilir. Eskisi gibi 'boş atıp dolu tutma' yöntemiyle ülkemizi yönlendirebileceklerini sananlar, eninde sonunda bu gerçeği kabullenmek mecburiyetinde kalacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığı kadar yakınız. Ülkemizin elde ettiği her bir başarı, milletimizin geleceğine daha güvenle bakmasını sağlıyor."



"DÜNYADA NASIL SÜVEYŞ VARSA, CEBELİTARIK VARSA, BİZDE DE KANAL İSTANBUL OLACAK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca Türkiye'yi kendi iç çekişmeleriyle oyalayanların bu kez hezimete uğradığını dile getirerek, şunları söyledi:



"Her yolu denemelerine rağmen bu kutlu yürüyüşü durduramadılar, inşallah durduramayacaklar. İçeride, dışarıda. Özellikle de şu anda içeride ana muhalefetin başındaki zat. Biz 'Kanal İstanbul' diyoruz, o da çıkıyor diyor ki 'Yapamayacaksınız.' Ya biz yapacağız. Sen ne yaparsan, biz bunu yapacağız. Bir taraftan da müteahhitleri tehdit ediyor. 'Hangi müteahhit bu işin içerisine girerse, bilsin ki verdiği parayı -biz geliyoruz, geldiğimiz zaman- alamayacaktır.' diyor. Bir defa devletin ne olduğundan bihaber olan bir zat. Ne demek yahu? Sen gelemeyeceksin zaten o ayrı bir konu da. Devletlerde devamlılık esastır ve bir müteahhit bu işe girmiş, anlaşmasını, sözleşmesini yapmış. Buna cevap vermeyi zait addediyorum da böyle söylediği için bütün müteahhitlerimize, uluslararası konumu olan müteahhitlerimize bir şey hatırlatmak istiyorum, bakınız bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bunu bilin. Bu, üstelik şu anda ana muhalefetin başında. Biz inşallah şurada önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması, 1 haftalık, 1 aylık, 1 yıllık değil, ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Biz bu adımı hayata geçireceğiz. Dünyada nasıl Süveyş varsa, Cebelitarık varsa, bizde de Kanal İstanbul olacak."



Kanal İstanbul'un çevreci özelliğinin yanı sıra Türkiye'ye kazandıracağı haklar olduğunu bildiren Erdoğan, Selimiye'nin önünde tankerin 7 ayı aşkın bir süre yandığını, hiçbir şey yapılamadığını anlattı.



Erdoğan, boğazda birçok kez kuru yük gemilerinin, tankerlerin yalılara kaç kez bindirdiğini dile getirerek, "Her an bu bir tehlikedir ve çevrenin tehdididir. Kanal İstanbul ile bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi bir de ülkemize ciddi manada bir getirisi olacaktır. Bütün bunların çalışmaları yapılmış ve Karadeniz'den Marmara'ya iniş burada farklı bir özelliğe bir de çevreci anlayışla çevre güzelliğine de inşallah bu kanalla İstanbul'umuz sahip çıkacaktır." dedi.



HİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKER AYCI: HİZMET İHRACATI STRATEJİK BİR ALAN OLARAK ÖNE ÇIKMAKTADIR



Törende konuşan Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, birliğin geçen yıl kurularak faaliyetlerine başladığını belirtirken bugün hizmet ihracatının 17 kategorisinde ve bir de özel kategoride bu alana değer katan ihracatçıları ödüllendireceklerini söyledi.



Hizmet ihracatının ekonomik bağımsızlık açısından ekonomiye benzersiz açılımlar sağlayacağını dile getiren Aycı, "Tüm coğrafyalara uzanabileceğimiz ve büyük kazanımlar elde edebileceğimiz stratejik bir alan olarak öne çıkmaktadır. Bugün 50 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış olan hizmet sektöründe, dünyada eşi benzeri olmayan kültürümüzle, değerlerimizle, özgün iş yapma modellerimizle ve emsalsiz insan gücümüzle farklılaşacağız." dedi.



Aycı, hizmetler sektörünün önemini 10 maddede özetleyerek, hizmet sektörünün 1 milyar 850 milyon kişiye istihdam sağladığını, küresel katma değerin yüzde 65'ini oluşturduğunu bildirdi.



İlker Aycı, "Hizmetler sektörü ülkemizde 18 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu anlamıyla da hizmet sektörlerimiz kendine has bir yol haritası, stratejisi olmadan ve bu anlamıyla modeli tam anlamıyla tekamül etmeden bile 50 milyar doları yakaladık. Eğer burada kapsamlı bir stratejiyle hep beraber el ele yürürsek 150 milyar dolar hedefi uzak değildir." diye konuştu.



"HİZMET İHRACATI CARİ AÇIĞIN AZALTILMASINDA ÇOK ÖNEMLİ"



Aycı, hizmet ihracatının kadın istihdamı, cari açığın azaltılması, döviz kazandırıcı faaliyetler, katma değer oluşturma gibi açılardan öneminden bahsederek, genel ekonomiye çok ciddi bir kazanç sağladığını söyledi.



Geçen yıl hizmet ihracatında 48,5 milyar dolarlık rakamını yakaladıklarını dile getiren Aycı, "Mal dış ticaretinde 41,9 milyar açık verirken, hizmetler dış ticaretinde 25,8 milyar dolar fazla vermekteyiz. Hatta imalat sektörü ihracatımızın sağladığı katma değerin yüzde 33'ü hizmetler kaynaklıdır." ifadelerini kullandı.



Aycı, hizmetler sektöründeki yerliliğe değinerek, "Hizmet sektörü ihracatının sağladığı katma değerin yüzde 87’si yerlidir. Ülkemiz insanının emeği, iş zekası, küresel dinamikleri okuma kabiliyetidir. Hizmetleşme ithal girdisi yoğun sektörlerimizde yaygınlaştıkça yerlilik oranımız yükselecektir." dedi.



Hizmet ihracatı içerisindeki sektörlerden bahseden Aycı, turizm, sağlık, medya ve kültürel hizmetler, limancılık ve yer hizmetleri, bilişim ve yazılım teknolojileri, müşavirlik ve müteahhitlik, yolcu hizmetleri gibi alanların ihracatıyla ilgili detayları paylaştı.



HİB ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU



Hizmet ihracatı rakamları ile Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sunan toplam 52 kuruluş ödül aldı. 17 kategorinin birincileri ile HİB Özel Ödülü bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.



"Bakım ve Onarım Hizmetleri" dalında THY Teknik AŞ, "Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri"nde Destek Patent AŞ, "Eğitim Hizmetleri"nde İstanbul Aydın Üniversitesi, "Filmcilik, Eğlence Ve Diğer Kültür Hizmetleri"nde Ay Sanat Prodüksiyon Ve Yapım AŞ, "Finans, Sigorta Ve Diğer Mali Hizmetler"de Anadolu Anonim Türk Sigorta, "İnşaat, Taahhüt Ve Müteahhitlik Hizmetleri"nde Limak İnşaat, "Liman İşletmeciliği Hizmetleri"nde TAV Havalimanları Holding AŞ birincilik ödülü aldı.



Mimari, Mühendislik, Bilimsel Ve Diğer Teknik Hizmetler kategorisinde Ford Otomotiv, Sağlık Hizmetleri'nde Acıbadem Sağlık, Seyahat Acenteliği'nde Odeon Turizm İşletmeciliği,Teknik Müşavirlik Ve Kontrolörlük Hizmetleri'nde N.K.Y Mimarlık Mühendislik İnşaat Ve Ticaret, Telekomünikasyon Hizmetleri'nde Arvato Telekomünikasyon, Turizm Ve Konaklama Hizmetleri'nde ETS Group - Voyag Turizm Otelcilik, Yazılım Ve Bilişim Hizmetleri'nde Logo Yazılım, Yer Hizmetleri'nde Çelebi Havacılık Holding, Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri'nde THY, Yük Taşımacılığı Ve Lojistik Hizmetleri'nde Netlog Lojistik birinci oldu.



HİB Özel Ödülü ise en fazla ihracatı yapılan dizi olan "Anne" dizisine gitti.