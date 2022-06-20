Hidrojen peroksit ihraç eden Türk firmalar ön plana çıkıyor

Kimyacıların H2O2 olarak bildiği, günlük hayatta neredeyse her alanda kullanılan bir kimyasal, hidrojen peroksit.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre bu kimyasal dezenfektandan gıdaya, kağıt üretiminden madenciliğe, hijyen ürünlerine kadar pek çok alanda kullanılıyor.



Türkiye, son yıllarda bu kimyasalın ihracatıyla da zirveye hayli yaklaşmış durumda. Yükselen ihracat rakamları, yatırımları da beraberinde getiriyor.



"ÜRETİM MİKTARINI 2 KATINA ÇIKARIYORUZ"



Önde gelen Türk firmaların hidrojen peroksit alanındaki yükselişi, küresel pazarda da dikkat çekiyor.



Türkiye'deki üreticilerin ulaşılabilirlik anlamında iyi bir konumda olduğunu söyleyen Hidrojen Peroksit A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Tolga Celayer, "Almanya'daki merkezimiz bandırma'daki üretim tesisimizin kapasitesini iki katına çıkarmak için düğmeye bastı. Yatırımlarımıza başlıyoruz. 2023 yılının sonuna kadar üretim miktarını 2 katına çıkarıyoruz" diye konuştu.



Yapılacak bu yatırımlarla da hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.



120'DEN FAZLA ÜLKEYE SATILIYOR



İhracatın yükselmesinde kaliteli ürün kadar, Türkiye'nin dünya pazarındaki lojistik üs olma durumu da dikkat çekiyor:



"Bizler ihracatta bu avantajı kullanarak, hem ihracat rakamlarımızı hem de ihracat noktalarımızı artırdık. Şu an itibarıyla 120 ülkenin üzerinde bandırmanın gemlik limanından ihracat yapmaktayız."