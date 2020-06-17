Hilton küresel işgücünü yüzde 22 azaltacak

Dünyaca ünlü otel zinciri Hilton, küresel seyahat sektörünü tahrip eden corona virüs salgını sonrasında kurumsal işgücünü yaklaşık yüzde 22 veya 2 bin 100 kişi azaltacağını duyurdu.

İşgücünü yüzde 22 oranında yaklaşık 2 bin 100 kişi azaltmayı planlıyor. Hilton CEO'su Christopher Nassetta yaptığı açıklamada, "Hilton'un 101 yıllık tarihinde sektörümüz seyahati fiilen durma noktasına getiren bir global kriz ile hiç karşı karşıya kalmamıştı" diye konuştu.

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