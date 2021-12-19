Hırdavat sektöründen 200 ülkeye ihracat

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) yapılan açıklamaya göre, HISİAD, hırdavat sektörünün tüm paydaşlarını buluşturduğu yılın son toplantısını gerçekleştirdi.



Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl ve bu yılın kendilerine çok değişik senaryolar hazırladığını belirterek, şunları kaydetti:



"2020 yılının 6 ayında dünyayı izledik ve gözledik ancak hiçbir zaman üretimden ve ihracattan vazgeçmedik. Bazı ülkelerin petrolü, doğal gazı vardır ve ihracatlarını oradan, zenginliklerini oralardan sağlarlar. Bizim belki petrolümüz yok ancak iş insanlarımız, ihracatçılarımız var. Bu süreçte bize inanılmaz bir başarı hikayesi yazdılar. Bu anlattıklarımız kolay olmadı. Ay sonunda işsizlik göstergeleri, enflasyon sorunu, emtiaların artması ve bütün bu kaosun içerisinde ay sonunda açıkladığımız rakamlar hep iyi oldu."



10 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT



HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu da hırdavat sektörünün Türkiye ve dünya endüstrisi için önemine işaret ederek şöyle konuştu:



"2019 yılında 194 ülkeye olan ihracatımızı bu yıl 200 ülkeye çıkarttık. Hırdavat ürünlerini dünyanın neredeyse her tarafına satabiliyoruz. Rekabetçi bir durumdayız. 200 ülkeye 4,35 milyon tonluk bir lojistik ile bu ürünleri ulaştırıyoruz. 2020 yılı ihracat rakamımız 8,3 milyar dolar. 2021 yılına baktığımızda, şu an elimizde 11 ayın rakamı mevcut. 11 ayda 9 milyar 938 milyon dolar, yani yaklaşık 10 milyar dolar ihracat yaptık. Emtia fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı ihracat artışı söz konusu deniliyor ancak bizim sadece rakamsal olarak değil, miktar olarak da ihracatımız artmış durumda."

