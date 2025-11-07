Hissedarlar onay verdi: Tesla'dan Musk'a 1 trilyon dolarlık ödeme

Elektrikli araç devi Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısı ABD'nin Texas eyaletine bağlı Austin şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda "2025 CEO Performans Ödülü"nün de aralarında olduğu çeşitli tekliflere dair oylama yapıldı.

Hissedarların yüzde 75'inden fazlası, CEO Elon Musk'a yapılacak yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödemeye ilişkin teklifin lehinde oy verdi.

HEDEFLERİ TUTTURMASI GEREKİYOR

Tesla Yönetim Kurulu, eylül ayında hissedarlara Musk'ın "olağanüstü" finansal getiri sağlaması ve gelecek yıllarda Tesla'da liderlik rolünde kalması durumunda yapılacak ödeme teklifine dair mektup göndermişti.

Elon Musk'ın tam ödemeyi alabilmesi için yerine getirmesi gereken hedeflere değinilen mektupta, bunlar arasında Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini genişletmek ve şirketin piyasa değerini 7.5 trilyon dolar artırmak gibi konuların yer aldığı aktarılmıştı. Mektupta, performans ödülünün tamamını alması için Musk'ın 7.5 ila 10 yıl arasında şirkette kalması gibi başka şartların da yer aldığı ifade edilmişti.

Tesla'nın piyasa değerinin 8.5 trilyon dolara çıkması durumunda, Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülüyor. Böylece yapılacak ödemenin değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olacağı belirtiliyor.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ

Tesla ve SpaceX'in sahibi, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi olmuştu. Forbes'un listesinde Musk'ın ardından, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg yer aldı. Serveti Ağustos 2020’de 100 milyar doları aşan Musk, Ocak 2021’de yaklaşık 190 milyar dolarlık servetiyle ilk kez dünyanın en zengin insanı unvanını elde etmişti.