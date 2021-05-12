Hızlı teslimat şirketleri Avrupa’yı ‘fethetti’: 4 ayda yüzde 127 artış

Corona virüs salgını insanları karantina kısıtlamaları nedeniyle evlerine hapsederken bu zaman zarfında hızlı perakende dağıtım şirketleri, kişilerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında büyük rol oynadı.

ABD’li haber sitesi CNBC, Covid-19 nedeniyle hızlı perakende dağıtım şirketlerinin her geçen büyüdüğüne ve işlevlerini artırdıklarına dair bir dosya haber hazırlarken Türkiye’nin Getir’i, Almanya’nın Goriller’i ve İngiliz Dija'yı ön plana çıkardı.

Sektöre her geçen gün daha fazla firmanın giriş yaptığı belirtilen haberde üç şirket öne çıkarılırken Dija'nın kurucu ortağı ve CEO'su Alberto Menolascina verdiği demeçte, "Market alanındaki büyüme çok büyük oldu ve pandemide olanlarla birlikte gerçekleşti" dedi.

DİJA’NIN KURUCUSU DA BİR TÜRK

Londra, Paris ve Madrid'de faaliyet gösteren Dija, eski bir Deliveroo çalışanı olan Alberto Menolascina ve Türk iş insanı Yusuf Saban tarafından kurulurken şirket, Aralık ayının başında 20 milyon dolar yatırım alarak faaliyetlerini artırdı.

Getir ve Gorillas’ın bu yılın başlarında Londra’da faaliyete geçtiği bildirilen dosya haberde, girişim destekli hızlı perakende dağıtım şirketlerinin 2020'de elde ettikleri 687 milyon dolar gelirin 2021 yılının ilk 4 ayında 1,56 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Bloomberg ise, 4 ay içerisinde yüzde 127’lık büyüme gösteren şirketlerden 7 milyar dolarlık Getir, 6 milyar dolar değerindeki Gorillas’ın halihazırda 500 milyon dolarlık ilave bir yatırım çekmeyi amaçladığını belirtti.

GETİR NEW YORK BORSASINA MI GİRİYOR?

Perakende dağıtım şirketi Getir’in, kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, en az 7 milyar değerleme ile şirkete yeni fon arayışında olduğu bildirilirken şirket en son Mart ayında Seqouia Capital ve Tiger Global’den 300 milyon dolar fon sağlamış ve Getir’in değerlemesi 2,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirilmişti.

Getir’in gelecek yeni finansman ile ABD pazarında büyümek istediğini belirten kaynaklar, görüşmelerin gelecek ay tamamlanabileceğini ve iki yıl sonra şirketin New York Borsası’nda halka açılmasının planladığını belirtti.

İnsanlar corona virüs kısıtlamaları nedeniyle evde daha fazla zaman geçirdikçe hızlı perakende dağıtım sektörünün büyüdüğü bildirilirken yatırımcıların, Covid-19 salgını etkisinden sonra da bu alanda büyümenin devam edeceğine inandıklarına dikkat çekildi.