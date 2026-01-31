Hızlı yükseldi, sert düştü. Altındaki kayıp yüzde 10'dan fazla

Küresel hisse senetleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Fed yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh’ı merkez bankasının başkan adayı göstermesinin ardından ve beklenenden güçlü gelen enflasyon verileriyle birlikte cuma günü üst üste ikinci seansta geriledi. Bu süreçte dolar değer kazandı.

Doların güçlenmesi, değerli metallerdeki ralliyi de durdurdu. Altın perşembe günü neredeyse 5.600 dolarla rekor kırmasının ardından ons başına 5.000 doların altına geriledi.

Küresel piyasalarda spot altın yüzde 9.41 düşüşle 4 bin 887,21 dolar seviyesine indi ve üç haftalık yükseliş serisini sonlandırdı. Fiyat dün sadece bir günde yüzde 10'dan fazla geriledi. Altındaki hızlı düşüş bir anda 2.5 trilyon doları buharlaştırdı.

Dünya Altın Konseyi’ne (WGC) göre, bu düşüş, altın piyasası için Nisan 2013'ten bu yana görülen en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçti.

1999'DAN BU YANA EN GÜÇLÜ ARTIŞ

Bu düşüşe rağmen ocak ayında yaklaşık yüzde 14 yükseldi ve Eylül 1999’dan bu yana en güçlü aylık performansını sergiledi.

GÜMÜŞTEKİ KAYIP YÜZDE 30'U AŞTI

Gümüş fiyatlarındaki geri çekilme altından çok daha derin oldu. Gün içinde yüzde 30'dan fazla değer kaybeden gümüşün ons fiyatı, 90 dolar kritik eşiğinin altına indi. Spot gümüş 84.45 doları gördü. Gümüşte en son Mart 2020 döneminde bu denli sert bir düşüş yaşanmıştı.

GRAM ALTIN

Dün güne 7 bin 531 liradan başlayan gram altın ise gün içinde 6 bin 914 liraya kadar düştü. Gram altın saat 07.00 itibarıyla 6 bin 788 liradan işlem görüyor.