Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı: Hizmet ihracatı görünenden daha yüksek

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

2019'da hizmet ihracatında cumhuriyet tarihi rekoruna ulaşıldı.

HİZMET İHRACATI NEDİR, KAPSAMINA NELER GİRER?

İşte Aycı'nın konuşmasından satır başları;

"Hizmet ihracatı lojistiğin yanı sıra finansal hizmetler, gastronomiyi de kapsıyor. Anlamlı ve büyük sektörleri içeriyor. TV kanallarımızın yurt dışında aldığı reklamlar ihracatlar arasında yer alır. Yabancı bayrakla gemilerin işletim sistemi var o gelir o ülkenin geliri ve yazılması kaydedilmesi lazım. Şu an TÜİK ile bir çalışma yürütüyoruz. Yeni bir metodoloji hazırlanıyor. Yeni bir ölçüm sistemine ihtiyacımız var. Hizmet ihracatı önümüzdeki yıllarda hızla büyüyecek. Korumacılık tüm dünyada yükseliyor bundan en çok mal ihracatı etkileniyor. Hizmet ihracatı bu korumacı dönemde ekonomilerin büyümesine ilaç olabilecek bir alan.

"HİZMET İHRACATI GÖRÜNENDEN YÜKSEK"



Teknolojiye dayalı ölçümlerle daha net rakamlar alınacak. Hizmet ihracatı görünenden daha yüksek. Gerçek değeri ölçmek için TÜİK ile ortak çalışma yapıyoruz.

Özellikle sektörel bazdaki ölçümlerle daha detaylı fotoğrafı göreceğiz. Alt sektörler bazında coğrafi kırılımın da yapılması lazım. Emeğimizin gerçek değerinin yansdığını görmek istiyoruz. 2005 sonrası bunun ölçülmesi için somut adımlar başladı. Şimdi ise bunu başka bir boyuta taşımamız lazım. Ülkelerin ve alt sektörlerin rakamlarını görmek önemli.

Yerli sporcunun yurt dışındaki faaliyette hizmet sunarak elde ettiği gelir de ihracat olarak değerlendirilir. Sporcularımızın da yurt dışında elde ettiği gelirler hizmet ihracatına girer."