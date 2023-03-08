Hizmet pazaryerleri 2030’a kadar her yıl yüzde 16,7 büyüyecek

Talep gören online hizmetler: Psikolog, özel ders, diyetisyen



Özellikle büyükşehirlerde tüketiciler için evlerini açacakları, gündelik ve küçük olsa da çözülmesi gereken bir probleme veya ihtiyaca yanıt bulabilecekleri profesyoneli bulma süreci de zorlaştı. Peki, bu konuda aracı bir rol üstlenen ve kullanıcı yorumlarıyla, güven puanlarıyla kullanıcılara doğru hizmeti bulma konusunda yol gösteren hizmet pazaryerlerinde en çok hangi hizmetler tercih ediliyor?



Tüketicilerin hizmet pazaryerleri üzerinden teklif almak istediği ve talep oluşturduğu hizmetlerin öne çıkanları aşağıdaki gibi sıralandı:

- Online psikolog



- Online diyetisyen



- Avukatlık hizmeti



- Özel ders



- Temizlik



- Nakliye



- Halı yıkama



- Masaj



- Montaj



- Tadilat



Hizmet pazaryerleri KOBİ’lerin büyümesinin önünü açıyor



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilerde, Türkiye'de 2021'deki toplam girişimlerin %99,7'sini KOBİ'lerin oluşturduğu görüldü. Dijitalleşme, ülke ekonomisini sırtlanan KOBİ’ler için de yeni satış kanalları yarattı. Ustalar, hizmet verenler ve profesyoneller de dijitalleşmeye adım atarak, daha fazla müşteriye ulaşma, dijitali bir satış kanalına dönüştürme şansı yakaladı.



Hizmet pazaryerleri de müşteri memnuniyetini önceliklendiren küçük işletmeler için büyüme fırsatlarına kapı araladı. Proyolla Kurucusu Tuncer Türker, bunun bir başlangıç olduğunu, güvenilir ve iyi hizmetlere rahat bir deneyimle erişmek isteyen kullanıcıların hizmet pazaryerlerini her geçen yıl daha çok benimseyeceğini savundu.