Market alışverişinden ev taşımaya, özel dersten tadilat, temizlik ve montaja, pek çok ürün ve hizmette tüketici tercihleri küresel salgından bu yana değişti. Ürün ve hizmetlere erişimin dijitalleşmesi, pazaryerlerinin yükselişini beraberinde getirdi. Pazaryeri teknolojisi, yalnızca e-ticarette değil, hizmet odağında da yaygınlaştı. Pandemiden bir yıl önce kurulan ve salgının etkisiyle 5 yıllık hedeflerine 6 ayda ulaşan Proyolla’nın Kurucusu Tuncer Türker, Türkiye’de hizmet pazaryerlerinin durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Hizmet pazaryerleri 2030’a kadar her yıl yüzde 16,7 büyüyecek
Hız, kolaylık, güvenilirlik gibi yönleriyle öne çıkan hizmet pazaryerleri, farklı alanlardan çok sayıda profesyoneli bir araya getiren yapılarıyla tüketicilerin ilgisini çekti. Araştırma şirketi GrandViewResearch'ün konuya ilişkin çalışması, küresel online ev hizmetleri pazarının 2022'den 2030'a kadar her yıl ortalama %16,7'lik bileşik büyümeyle genişleyeceğini öngördü.
Farklı iş kollarında hizmet veren profesyoneller için de bir aracı olarak konumlanan pazaryerleri, iyi hizmete uygun fiyatla erişmek için güçlü bir alternatife dönüştü. Salgın sürecinin de pazara yönelik talebe büyük katkısı oldu. Özellikle Türkiye gibi mobil cihazların kullanım oranının ve şehirde yaşayan nüfusun yüksek olduğu ülkelerde ürün ve hizmetlere erişim anlayışları değişti. Tuncer Türker, “Hizmeti mahallede ya da Google’da arama devri biterken, pazaryerlerinin önünde güçlü bir büyüme potansiyeli var” dedi.
Talep gören online hizmetler: Psikolog, özel ders, diyetisyen
Özellikle büyükşehirlerde tüketiciler için evlerini açacakları, gündelik ve küçük olsa da çözülmesi gereken bir probleme veya ihtiyaca yanıt bulabilecekleri profesyoneli bulma süreci de zorlaştı. Peki, bu konuda aracı bir rol üstlenen ve kullanıcı yorumlarıyla, güven puanlarıyla kullanıcılara doğru hizmeti bulma konusunda yol gösteren hizmet pazaryerlerinde en çok hangi hizmetler tercih ediliyor?
Tüketicilerin hizmet pazaryerleri üzerinden teklif almak istediği ve talep oluşturduğu hizmetlerin öne çıkanları aşağıdaki gibi sıralandı:
- Online psikolog
- Online diyetisyen
- Avukatlık hizmeti
- Özel ders
- Temizlik
- Nakliye
- Halı yıkama
- Masaj
- Montaj
- Tadilat
Hizmet pazaryerleri KOBİ’lerin büyümesinin önünü açıyor
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilerde, Türkiye'de 2021'deki toplam girişimlerin %99,7'sini KOBİ'lerin oluşturduğu görüldü. Dijitalleşme, ülke ekonomisini sırtlanan KOBİ’ler için de yeni satış kanalları yarattı. Ustalar, hizmet verenler ve profesyoneller de dijitalleşmeye adım atarak, daha fazla müşteriye ulaşma, dijitali bir satış kanalına dönüştürme şansı yakaladı.
Hizmet pazaryerleri de müşteri memnuniyetini önceliklendiren küçük işletmeler için büyüme fırsatlarına kapı araladı. Proyolla Kurucusu Tuncer Türker, bunun bir başlangıç olduğunu, güvenilir ve iyi hizmetlere rahat bir deneyimle erişmek isteyen kullanıcıların hizmet pazaryerlerini her geçen yıl daha çok benimseyeceğini savundu.