Hizmet üretimi yıllık yüzde 2,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında hizmet üretiminin yıllık yüzde 2,3 arttığını, aylık yüzde 2,2 azaldığını açıkladı.

Hizmet üretimi yıllık yüzde 2,3 arttı

, Nisan 2024 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre; hizmet üretimi 2024 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,7 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 10,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,8 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,8 arttı.

Nisanda bir önceki aya göre, hizmet üretimi yüzde 2,2 azaldı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,7 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,6 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,7 azaldı.

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