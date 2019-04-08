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Honda Türkiye AŞ, 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını takiben Türkiye'deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldı.



Açıklamada, söz konusu kararın, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye'deki otomobil üretim faaliyetlerini 22 yıldır başarıyla sürdüren Honda Türkiye, bu dönemde tüm hedeflerine ulaşmış olmaktan gurur duymaktadır. Honda’nın Türkiye’de son birkaç yılda ortaya koyduğu etkileyici performans, şirketin Türkiye piyasasına duyduğu büyük güvenin en önemli kanıtıdır. Bu nedenle Honda Türkiye, satış ve satış sonrası operasyonlarını müşterilerine sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle 2021 yılından sonraki dönemde de sürdürecektir. Bu doğrultuda, Türkiye’de araç ithalatı ve dağıtımını içeren otomobil operasyonları kesintisiz olarak devam edecektir. Honda Motosiklet operasyonları bu karardan etkilenmeyecektir."



Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkında olduklarını vurgulayarak, "Bu durum, Türkiye’deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye’de neredeyse tamamı yabancı ortaklı 15 otomotiv üreticisi arasında yer alan Honda, 2018'de 1.03 milyon adet olan ulusal otomobil üretiminin yüzde 3.7’sini, 1.59 milyon adet olan toplam araç üretiminin ise yüzde 2.4’ünü gerçekleştirdi.



Şirket yaklaşık bin 100 kişiyi istihdam ediyor.

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