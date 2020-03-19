Honda Türkiye üretimi durdurdu

Honda Türkiye, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle üretimini geçici bir süre durdurma kararı aldı.



Honda Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, corona virüs salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi.



Fabrikadaki üretim, 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak. Bu kararın tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alındığı belirtildi.



Açıklamaya göre, şu an üretimin 6 Nisan 2020'de yeniden başlaması planlanıyor. Ancak bu durum, hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecek.

